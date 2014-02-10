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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۷

مهدی پور:

شورای عالی نخبگان بسیجی در بابلسر تشکیل شد

شورای عالی نخبگان بسیجی در بابلسر تشکیل شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سپاه بابلسر از تشکیل شورای عالی نخبگان بسیجی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهدي پور ساداتي بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست شورای عالی نخبگان افزود: اگر مسئولان وحدت و همكاري و پرهيز از موازي كاري و مردمي كردن كارها را سرلوحه كارها قرار دهند قطعا پيروزند.

وی اظهار داشت: در راستاي فرمايش رهبري مبني بر تشكيل جامعه اسلامي شوراي عالي نخبگان بسيجي در شهرستان بابلسر تشكيل شد، اين شورا شامل 8 كارگروه تخصصي است كه از قبيل كار گروه تخصصي خانواده ، فرهنگي،بسيج سازندگي،سلامت،تربيت و آموزش و كار گروههاي اجتماعي ميتوان نام برد.

وی عنوان کرد: شوراي عالي نخبگان به صورت ماهانه تشكيل مي شود كه اعضا در آن گزارش عملكرد مي دهند و کارگروه فرهنگي در شوراي عالي نخبگان در 9 موضوع به صورت تخصصي فعال است. 

وي در تشريح فعاليت شوراي نخبگان بسيجي گفت: در اين شورا موضوعات روز بررسي و آسيب شناسي مي شود و راهكار هاي مقتضي را ارائه مي دهند و اين راهكارها مي تواند در سطح سپاه، شهرستان، استان يا ملي باشد كه نسبت به جايگاه راهكار از شوراي عالي به مقصد مورد نظر فرستاده مي شود.

مهدی پور یادآورشد: اين نخبگان هستند كه با رصد فعاليت ها و كمبود ها، راهكارهاي درست پيدا مي كنند و مطمئنا تقاضا دارند در صورت امكان اين راه كارها اجرايي شود.

وي در ادامه افزود: تمام هم و غم ما وحدت و همكاري و پرهيز از موازي كاري و مردم كردن كارها است.

کد مطلب 2233758

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