شورای عالی نخبگان بسیجی در بابلسر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مهدي پور ساداتي بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نشست شورای عالی نخبگان افزود: اگر مسئولان وحدت و همكاري و پرهيز از موازي كاري و مردمي كردن كارها را سرلوحه كارها قرار دهند قطعا پيروزند.



وی اظهار داشت: در راستاي فرمايش رهبري مبني بر تشكيل جامعه اسلامي شوراي عالي نخبگان بسيجي در شهرستان بابلسر تشكيل شد، اين شورا شامل 8 كارگروه تخصصي است كه از قبيل كار گروه تخصصي خانواده ، فرهنگي،بسيج سازندگي،سلامت،تربيت و آموزش و كار گروههاي اجتماعي ميتوان نام برد.

وی عنوان کرد: شوراي عالي نخبگان به صورت ماهانه تشكيل مي شود كه اعضا در آن گزارش عملكرد مي دهند و کارگروه فرهنگي در شوراي عالي نخبگان در 9 موضوع به صورت تخصصي فعال است.



وي در تشريح فعاليت شوراي نخبگان بسيجي گفت: در اين شورا موضوعات روز بررسي و آسيب شناسي مي شود و راهكار هاي مقتضي را ارائه مي دهند و اين راهكارها مي تواند در سطح سپاه، شهرستان، استان يا ملي باشد كه نسبت به جايگاه راهكار از شوراي عالي به مقصد مورد نظر فرستاده مي شود.

مهدی پور یادآورشد: اين نخبگان هستند كه با رصد فعاليت ها و كمبود ها، راهكارهاي درست پيدا مي كنند و مطمئنا تقاضا دارند در صورت امكان اين راه كارها اجرايي شود.



وي در ادامه افزود: تمام هم و غم ما وحدت و همكاري و پرهيز از موازي كاري و مردم كردن كارها است.