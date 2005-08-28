به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، شاخص ريسك مالي ايران از 1.8 (از شاخص كل 10) در سال 2004 به 3.6 در سال 2005 رسيده است.

بر اساس اين گزارش، از ديدگاه واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، مهمترين عوامل بهبود شاخص ريسك مالي ايران، افزايش تعداد بانكهاي خصوصي، تقويت بازار بورس، و تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي از طريق وام به بخش خصوصي مي باشند.

بنابر اين گزارش، عليرغم بهبود شاخص ريسك مالي ايران در سال 2005، رتبه ايران نسبت به سال گذشته ميلادي تفاوتي نكرده و در همان رده 59 از 60 كشور قرار دارد.

به گزارش مهر، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست ريسك مالي هر كشور را بر اساس شاخصهاي يك تا 10 تعيين مي كند، كه شاخص يك نشاندهنده بالاترين ريسك، و 10 نشاندهنده كمترين ريسك مي باشد.

همچنين شاخص ريسك مالي هر كشور براساس شش معيار تعيين مي شود.

بر اين اساس، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست براي تعيين شاخص ريسك مالي هر كشور شش معيار ذيل را بر اساس درجات يك (نامطلوب) تا چهار (مطلوب) تعيين مي كند:

1- آزادي بخش بانكي

2- سرمايه بازار بورس

3- فقدان نوسانات بازارهاي مالي

4- كيفيت نظام قوانين مالي

5- ميزان دسترسي سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه داخلي

6- ميزان دسترسي به تامين مالي ميان مدت به منظور سرمايه گذاري.

بنابر اين گزارش، شاخص آزداي بخش بانكي ايران در سال 2005 برابر با 2 است كه يك واحد نسبت به سال گذشته بهبود يافته است. با اين وجود شاخص آزادي بخش بانكي ايران از ميانگين كشورهاي خاورميانه كمتر است. ميانگين شاخص آزادي بخش بانكي در كشورهاي خاورميانه در سال 2005 برابر با 3.1 است.

بنابر اعلام واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، شاخصهاي سرمايه بازار بورس و كيفيت نظام قوانين مالي ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 تغييري نكرده اند و در همان عدد 2 باقي مانده اند.

در هر دو شاخص نيز، شاخص ايران از شاخص ميانگين خاورميانه پايين تر است، به طوريكه شاخص سرمايه بازار بورس در خاورميانه 2.4 و شاخص كيفيت نظام قوانين مالي 2.7 اعلام شده است.

بر پايه همين گزارش، شاخص فقدان نوسانات بازارهاي مالي ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 بيشترين بهبود را يافته است و از شاخص 1 در سال 2004 به شاخص 3 در سال 2005 رسيده است. با اين وجود شاخص فقدان نوسانات بازارهاي مالي در كشورهاي خاورميانه از ايران بالاتر است و 4.1 اعلام شده است.

اين گزارش حاكي است، شاخص هاي دسترسي سرمايه گذاران خارجي به بازار سرمايه داخلي و همچنين شاخص دسترسي به اعتبارات ميان مدت ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 يك واحد بهبود يافته اند و هر دو هم اكنون در سطح 2 قرار گرفته اند.

با اين وجود هر دو شاخص از ميانگين خاورميانه پايين تر هستند. شاخص دسترسي سرمايه گذاران خارجي به بازارهاي سرمايه داخلي در خاورميانه 3.3 و شاخص دسترسي به اعتبارات ميان مدت نيز 2.7 اعلام شده است.