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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۳

مسیر راهپیمایی شهر کرج اعلام شد

مسیر راهپیمایی شهر کرج اعلام شد

کرج - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز؛ از تمامی اقشار و آحاد مختلف مردم به منظور حضوری پرشور، فعال، گسترده و آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن دعوت به عمل می آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در اطلاعیه ای ضمن اعلام مسیرهای راهیمایی 22 بهمن شهر کرج آورده است: اینک در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی غرورآفرین و شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در طلیعه آفتاب سی و ششمین بهار ،" استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" ؛ ملت شجاع و رشید ایران اسلامی همه با هم با اراده‌های پولادین و عزمی راسخ، استوار و پابرجا به استواری البرز، با گام‌هایی بلند به بلندای حقیقت تاریخ، در صفوفی متحد و یکپارچه، همدل، همگام و همصدا، لبیک‌گویان  به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در راهپیمایی عظیم یوم‌الله 22 بهمن با آرمان‌های والای امام راحل عظیم‌الشأن و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و راه شهدا و امام شهیدان را ادامه می‌دهند.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز؛ از تمامی اقشار و آحاد مختلف مردم وفادار به انقلاب اسلامی به منظور حضوری پرشور، فعال، گسترده و آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن که روز سه‌شنبه 22/11/1392ساعت 30 : 9 صبح  همزمان در تمامی شهرهای استان و سراسر کشور برگزار می‌ گردد، دعوت بعمل می آورد.
 
وعده دیدار  ما در راهپیمایی 22 بهمن :
 
مسیر شماره (1 ) چهارراه امام (ره) ( میدان کرج ) ـ میدان شهدا - میدان شهید آجرلو( میدان سپاه )
 
مسیر شماره (2) میانجاده ـ سه راه رجایی شهر ـ میدان شهید آجرلو ( میدان سپاه )
 
شروع ویژه برنامه راهپیمایی  22 بهمن ساعت 10:30 در میدان شهید آجرلو  (میدان سپاه) با سخنرانی دکتر سعید جلیلی

کد مطلب 2233762

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