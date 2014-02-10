مسیر راهپیمایی شهر کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در اطلاعیه ای ضمن اعلام مسیرهای راهیمایی 22 بهمن شهر کرج آورده است: اینک در آستانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی غرورآفرین و شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در طلیعه آفتاب سی و ششمین بهار ،" استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" ؛ ملت شجاع و رشید ایران اسلامی همه با هم با اراده‌های پولادین و عزمی راسخ، استوار و پابرجا به استواری البرز، با گام‌هایی بلند به بلندای حقیقت تاریخ، در صفوفی متحد و یکپارچه، همدل، همگام و همصدا، لبیک‌گویان به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) در راهپیمایی عظیم یوم‌الله 22 بهمن با آرمان‌های والای امام راحل عظیم‌الشأن و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و راه شهدا و امام شهیدان را ادامه می‌دهند.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز؛ از تمامی اقشار و آحاد مختلف مردم وفادار به انقلاب اسلامی به منظور حضوری پرشور، فعال، گسترده و آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن که روز سه‌شنبه 22/11/1392ساعت 30 : 9 صبح همزمان در تمامی شهرهای استان و سراسر کشور برگزار می‌ گردد، دعوت بعمل می آورد.



وعده دیدار ما در راهپیمایی 22 بهمن :



مسیر شماره (1 ) چهارراه امام (ره) ( میدان کرج ) ـ میدان شهدا - میدان شهید آجرلو( میدان سپاه )



مسیر شماره (2) میانجاده ـ سه راه رجایی شهر ـ میدان شهید آجرلو ( میدان سپاه )



شروع ویژه برنامه راهپیمایی 22 بهمن ساعت 10:30 در میدان شهید آجرلو (میدان سپاه) با سخنرانی دکتر سعید جلیلی