نخستین انجمن اسلامی معلولان کشور در تبریز تاسیس می شود/ همت؛ پایگاه خبری معلولان، ناشنوایان و نابینایان

علی مشایخی دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از تشکیل این انجمن اسلامی را ورود معلولان، ناشنوایان و نابینان به مسایل سیاسی دانست و افزود: با تشکیل این انجمن این قشر حضور موثری در تمام صحنه های کشور به خصوص عرصه های سیاسی خواهند داشت.

وی ایجاد وحدت بین معلولان، نگاه جدید به معلولان در شهر، ارائه برنامه ها و راه کارها، حذف نام شهروند درجه دواز معلولان در شهر را از مهم ترین اهداف تاسیس این انجمن عنوان کرد.

مسئول انجمن اسلامی معلولان، ناشنوایان و نابینایان تبریز همچنین از راه اندازی نخستین پایگاه خبری معلولان کشور در تبریز خبر داد و افزود: نخستین پایگاه خبری معلولان، ناشنوایان و نابینایان با نام همت افتتاح می شود.

مشایخی از همکاری سازمان بهزیستی استان در افتتاح پایگاه خبری همت خبر داد و گفت: مراسم افتتاح این انجمن روز 29 بهمن ماه امسال در دیدار با رهبر معظم انقلاب برگزار می شود و پایگاه خبری همت نیز از روز 29 بهمن ماه امسال فعالیت خود را شروع می کند.

مسئول انجمن اسلامی معلولان، ناشنوایان و نابینایان تبریز خاطر نشان کرد: کلاس های آموزش خبرنگاری برای نخستین بار با همکاری خانه مطبوعات استان برای معلولان، ناشنوایان و نابینایان برگزار می شود.

مشایخی از اجرای طرح پیامکی برای ناشنوایان خبر داد و اظهار داشت: طرح پیامکی مخابراتی برای معلولان، ناشنوایان و نابینایان که در زمان وقوع حادثه امکان برقراری ارتباط با دستگاه های مرتبط را ندارند اجرا می شود که شامل اورژانس، آتش نشانی پیامکی و دیگر دستگاه های مربوط به حادثه را شامل می شود.

رئیس کمیته معلولان در شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: کمیته معلولان در زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حمایت از حقوق معلولان و پیگیری امور اشتغال آنها تشکیل شده است.

مشایخی حمایت از معلولان قهرمان جهانی و ملی را یکی از وظایف اصلی این کمیته عنوان کرد.

وی همچنین از ایجاد بنیاد همت که یک نهاد غیر دولتی زیر نظر بهزیستی استان خبر داد و افزود: این نهاد مردمی برای توانمندسازی اشتغال معلولان برای نخستین بار در کشور در تبریز ایجاد می شود.

مشایخی از حضور گسترده معلولان، ناشنوایان و نابینایان در راهپیمای روز 22 بهمن امسال خبر داد و گفت: این قشر در صحنه های مختلف از جمله راهپیمایی روز 22 بهمن حضور خواهند داشت.