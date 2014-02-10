پرداخت سالانه 770 میلیارد ریال یارانه به مردم زرند/ 2 طرح گازرسانی در زرند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر دوشنبه در نشست مثلث توسعه شهرستان زرند گفت: امروز با بهره برداری از دو طرح گازرسانی با صرف اعتبار 14 میلیارد و 337 میلیون ریال روستاهای داهوییه و گچکوییه از نعمت گاز برخودار شدند.

وی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران را ارزشمند و بیشمار دانست و تصریح کرد: استان کرمان دارای ثروت ها و سرمایه های خفته ایست که باید با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی از آنها برای توسعه استان استفاده شود.

رزم حسینی از پرداخت سالانه 770 میلیارد ریال یارانه به مردم شهرستان زرند خبر داد و گفت: از 250 میلیارد ریال اعتبارات عمرانی زرند تنها 30 میلیارد ریال آن تحقق یافته است.

استاندار کرمان جلوگیری از تنش های بین المللی را یکی از اقدات صورت گرفته در دولت یازدهم دانست و گفت: این دولت براساس اعتدال و فارغ از گرایشات سیاسی مشغول سر و سامان دادن اوضاع کشور است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان راستگویی و قانون گرایی را از دیگر مشخصه های دولت تدبیر و امید دانست و افزود: در همه دولت ها مسئولین برای پیشرفت کشور تلاش کرده اند اما هنوز برای رسیدن به نقطه مطلوب باید کار و تلاش بیشتری صورت گیرد.

مردم و دولت برای خلق حماسه اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند

وی گفت: برای اینکه بتوانیم راه شهدا و انقلاب را ادامه دهیم باید دستاوردهای قابل قبولی را به مردم ارائه کنیم و مردم براساس خدمات ارائه شده قضاوت می کنند بنابراین باید سعی کنیم که در همه ابعاد به موفقیت دست پیدا کنیم.

رزم حسینی همچنین هدف از انقلاب اسلامی ایران را پیشرفت کشور و مردم در عرصه های مادی و معنوی دانست و اذعان داشت: مردم و دولت باید برای خلق حماسه اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند.

وی بر لزوم ورود هرچه پررنگتر بخش خصوصی در امور استان تاکید کرد و افزود: موانع دولتی در این زمینه شناسایی و برطرف می شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از نخبگان خواست سند آینده زرند را نوشته و برای انجام امور با مسئولین این شهرستان همفکری و همکاری کنند.

