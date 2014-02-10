به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس استان کردستان ظهر یکشنبه در این گردهمائی گفت: اجرا و برگزاری انجمن‌های ادبی از محوری ‌ترین برنامه‌ های ارزشمند است که باید به آن بهای بیشتری داده شود تا هنرمندان را برای خلق آثار گوهربارتر مهیا کند.

شرفبیانی بیان کرد: موزه‌ آرایی و تجهیز موزه اولین اقدام با موضوع دفاع مقدس است که باید به آن توجه بیشتری شود چرا که شهدا در طول انقلاب توانستند با کار ارزشی خود انقلاب را به پیروزی برسانند و هنرمندان نیز امروز باید با نگاه ارزشی خود از انقلاب حمایت کنند.

وی افزود: هدف از برگزاری این گردهمایی انجام کار و برنامه مختلف و ارزشمند در محور انقلاب اسلامی است و هنرمندان باید با عناوین مختلف در همه بخش ‌ها حافظ ارزش ‌های انقلاب اسلامی باشند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس استان کردستان پشتیبانی و حمایت از هنرمندان را ضروری دانست و ادامه داد: با تاسیس سازمان هنری حفظ آثار، از سازمان‌ ها و نهادهای که کار هنری انجام می‌ دهند حمایت می‌ شود و به همین دلیل بهره‌ گیری از توان هنرمندان استان در تجلی هنر بومی، تبادل نظر و هماهنگی با هنرمندان و تلاش برای تبیین دفاع مقدس در جامعه با قالب هنری نیز ضروری است.

شرفبیانی گفت: برای رسیدن به تعالی در هنر صحنه برای هنرمندی هنرمندان در تمامی عرصه فراهم شود و نشر آثار و ارزش‌ های دفاع مقدس ضروری است تا به نسل‌ های بعدی تمام داشته‌ های انقلاب انتقال یابد.

وی بیان کرد: هنرمندان کردستان برجسته هستند و شناسایی آنها با توجه به استعداد و هنری که دارند در سازمان هنری حفظ آثار و نشر ارزش ‌های دفاع مقدس مهم است و باید به آنها امکانات لازم نیز داده شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌ های دفاع مقدس استان کردستان فراهم کردن امکانات برای هنرمندان را هم لازم دانست و گفت: امکانات زمینه ساز رشد و فراهم کردن بستر موفقیت برای هنرمندان است تا ارزشی که در نگاه آنها است را نمایش دهد.

لازم به ذکر است که در پایان این مراسم علاوه بر تجلیل از سه تن از هنرمندان ادبی، هنری و فرهنگی از ماکت هواپیمایی 209 کبری دفاع مقدس که ساخته هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی بود نیز رونمایی شد.