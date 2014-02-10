نخستين دوره تفسیر غیر حضوری قرآن در ابرکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور استاد محمدرضا شایق، مفسر قرآن و مسئولان شهرستان ابركوه، آغاز به کار اولین دوره تفسیر غیر حضوری قرآن کریم در شهرستان ابرکوه اعلام شد.

مدیر موسسه قرآنی توحید ابرکوه در این مراسم اظهار داشت: تنها در دو شهرستان در استان یزد این کلاس ها برگزار نشده بود که یکی از این شهرستان ها فاصله ای با مرکز استان نداشت و علاقمندان می توانستند به صورت حضوری در این برنامه ها در مرکز استان شرکت کنند ولی در شهرستان ابرکوه نیاز به برگزاری این کلاس ها به شدت احساس می شد.

مهرداد قدیریان افزود: این موسسه در تعاملی با موسسه قرآنی نورالثقلین یزد که از پرکارترین موسسات قرآنی یزد به شمار می رود، تصمیم به برگزاری این کلاس ها با شرکت استاد شایق گرفته است.

وی ادامه داد: این دوره ها به صورت ترمی و در 9 ترم و در مقطعی سه ماهه برگزار می شود و هزینه دوره ها با حمایت های موسسه قرآنی توحید از قرآن آموزان برای هر ترم تنها 20 هزار تومان است و کتاب و لوح های فشرده مورد نیاز نیز به صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

قدیریان خاطرنشان کرد: استاد نیز برای رفع اشکال به صورت حضوری در شهرستان حضور پیدا می کند.

وی ادامه داد: به شرکت کنندگان در این دوره نیز دانشنامه تفسیر که مورد تأیید دارالقرآن کریم کشور است، اعطا می شود.

مدیر موسسه قرآنی توحید اظهار داشت: علاقمندان تا پایان هفته اول اسفند ماه برای ثبت نام در این دوره ها فرصت دارند.

در این برنامه استاد محمدرضا شایق نیز در سخنان کوتاهی به بیان برخی مطالب پیرامون قرآن کریم پرداخت.

در اين مراسم همچنين از این مفسر قرآن توسط فرماندار شهرستان ابركوه تجليل شد.