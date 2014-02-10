به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از رد دعوتنامه رابرت کینگ مقام آمریکایی برای سفر به کره شمالی با هدف گفتگو درباره آزادی تبعه آمریکایی محبوس در کره شمالی خبر داد که پیونگ یانگ این اقدام را برای بار دوم انجام داده است.



وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با اشاره به انتقال کنت بائه از بیمارستان به اردوگاه کار اجباری زندانیان درباره وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کرده است و از پیونگ یانگ خواسته تا "کنت بائه را مورد عفو ویژه قرار داده و آن را آزاد کند.



کنت بائه در نوامبر گذشته به کره شمالی سفر کرد، اما مقامات این کشور وی را به اتهام تلاش برای براندازی نظام این کشور بازداشت کرده و راهی زندان کردند. کنت بائه هم اکنون به اتهام ارتکاب جنایت علیه دولت به 15 سال حبس محکوم شده که همین اقدام باعث بدتر شدن روابط واشنگتن و پیونگ یانگ شده است.



پیش از بازداشت این تبعه آمریکایی تمایل پیونگ یانگ برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه و مداخله ایالات متحده در روابط دو کره باعث متشنج شدن روابط واشنگتن و پیونگ یانگ شده بود و دستگیری کنت بائه بیش از پیش به این تنش ها دامن زد.



با وجود انتقادهای گسترده پیونگ یانگ از رزمایش آمریکا و کره جنوبی و تهدید درباره لغو دیدار خانواده‌های جدا افتاده در جنگ، واشنگن این رزمایش را شفاف، عادی و دفاعی برشمرد که در ارتباط با پرونده کنت بائه نیست.



سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی نیز اعلام کرده است که تنها در صورت موافقت کره شمالی خانواده های جدا افتاده در جنگ می توانند با یکدیگر دیدار کنند.



یونهاپ نیز از برگزاری رزمایش مشترک سالانه کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا از اواخر فوریه با هدف تقویت عملیات نظامی مشترک و شرکت هزاران نظامی کره جنوبی و آمریکایی خبر داد.



وزارت دفاع کره جنوبی امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در سئول اعلام کرد که رزمایش مشترک سالانه خود با آمریکا را از روزهای 24 فوریه تا 18 آوریل با وجود اعتراضات کره شمالی برگزار می کنند.



کیم کوان جین وزیر دفاع کره جنوبی همچنین از آمادگی کره شمالی برای انجام یک آزمایش اتمی زیرزمینی در سایت تونگچانگ ری در شمال غرب این کشور خبر داد و در عین حال اعلام کرد هنوز نشانه انجام فوری آزمایش در سایت هسته‌ ای دیده نمی شود.



وزیر دفاع کره جنوبی همچنین با اشاره به نظارت سئول بر تحرکات نظامی کره شمالی از آمادگی سئول برای پاسخگویی به اقدامات تحریک آمیز پیونگ یانگ خبر داد.



همچنین یک موسسه آمریکایی - کره‌ ای با اشاره به پیشرفت کره شمالی در توسعه اصلی‌ ترین سایت پرتاب ماهواره‌ اش موسوم به "تونگ چنگ ری" در نزدیکی مرز غربی کره شمالی با چین نوشته است که بر اساس تصاویر ماهواره‌ ای از پایگاه‌"سوهانه"، این سایت ظرفیت پرتاب راکت‌ های بزرگتر یعنی 70 درصد بزرگتر از راکت‌ های دوربرد "اونها 3" را دارد.