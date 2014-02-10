حضور وزیر ورزش و جوانان در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مراسم راهپیمایی 22 بهمن ماه، تجلی پشتوانه مردمی نظام است.

دکتر محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان همراه با معاونان، مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان در کنار مردمِ همیشه در صحنه، صبحگاه 22 بهمن ماه به خیل مشتاقان می‌پیوندند.

وزارت ورزش و جوانان از تمام روسای فدراسیون‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و پیشکسوتان در کنار ملت ورزش دوست ایران دعوت بعمل می‌آورد تا در این راهپیمایی باشکوه حضور به هم رسانند. ضمن اینکه غرفه این وزارتخانه در مقابل دانشگاه شریف پذیرای قدوم مهمانان گرامی خواهد بود.