طرح جهاد فجر در دشتی اجرا شد/ ویزیت رایگان و توزیع سبدهای بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر طرح جهاد فجر با حضور معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و امدادگران بعد از ظهر دوشنبه در روستای کردوان سفلی اجرا شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی در حاشیه برگزاری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح 10 برنامه مختلف برگزار می شود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

سید اسماعیل جعفری اضافه کرد: مهمترین این برنامه‌ها دیدار با خانواده معظم شهدا، افتتاح کانون جوانان، بازی‌های بومی و محلی، ویزیت رایگان، توزیع سبدهای بهداشتی بین دانش آموزان وعیادت از بیماران است.

وی افزود: در اولین برنامه باتفاق امدادگران با خانواده معظم شهید کشاورز به نمایندگی از 5شهید دیگر در این روستا دیدار کردیم و از این خانواده با اهدا هدایایی تجلیل بعمل آمد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی اضافه کرد: این طرح هر ساله در ایام مختلف از جمله ماه محرم، رمضان و دهه فجر با همکاری امدادگران شهرستان در روستاهای مختلف شهرستان برگزار خواهد شد .

جعفری با اشاره به اینکه تا کنون این طرح در روستاهای عربی، حسین زائری برگزار شده، تصریح کرد: هدف از این اردوها رسیدگی به قشر محروم وآسیب دیده وتوجه به کارهای درمانی روستا است.

وی ادامه داد: در این روستا یک اتاق برای فردی که از نظر مالی در مضیقه است با همکاری خیرین ساخته می‌شود که اعتبار آن 100 میلیون ریال است که تاکنون 120 میلیون ریال توسط خیرین جمع آوری شده در این مسیرها هزینه خواهد شد.