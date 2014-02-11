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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۴:۴۹

تشریح شهریه مهدهای کودک تا مهر 93/ کاهش تخلفات مهدهای کودک

تشریح شهریه مهدهای کودک تا مهر 93/ کاهش تخلفات مهدهای کودک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از عدم افزایش شهریه مهدهای کودک تا مهر ماه سال آینده خبر داد و گفت: تخلفات مهدهای کودک نسبت به گذشته کمتر شده است.

محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شایعاتی که در مورد افزایش شهریه مهدهای کودک ایجاد شده صحت ندارد و شهریه این مراکز سالیانه یک بار زیاد می شود نه بیشتر.

وی با اشاره به اینکه شهریه مهدهای کودک در سال جاری به طور متوسط 25 درصد افزایش یافت، گفت: مبلغ شهریه براساس مناطق و استانهای مختلف و در کمیته های مشورتی تعیین شد و البته میزان آن در استانها و شهرستانها و همچنین مناطق حاشیه ای متفاوت است اما در مجموع جای هیچ بحثی از طرف مهدها وجود ندارد و امکان اینکه بیش از این زیاد شود، نیست.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: استان تهران برای نرخ گذاری شهریه ها به 5 منطقه تقسیم شد که بیشترین آن به مناطق شمال تهران مربوط می شود.

وی همچنین در مورد تخلفات مهدهای کودک نیز گفت: برخورد جدی و همچنین پلمپ تعدادی از مهدهای کودک که دچار تخلف شده بودند باعث شد که از میزان تخلفات مهدهای کودک در سراسر کشور کاسته شود بطوریکه گزارشهای مربوط به تخلف این مراکز نیز نسبت به گذشته کمتر شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به والدین تاکید کرد که در هنگام مشاهده هرگونه تخلف با ارسال پیام کوتاه به شماره 30008530 تخلف را به سازمان بهزیستی گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که با مرکز مربوطه برخورد خواهد شد.

به گفته نفریه ، در حال حاضر بیش از 15 هزار مهد کودک در کشور فعالیت می کند که از این تعداد 7 هزار و 700 مهد کودک در مناطق شهری و 7 هزار و 300 مهد نیز در مناطق روستایی مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 2233790

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