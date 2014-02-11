دو پروژه آموزشی و فرهنگی در نهاوند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین روز از ایام دهه مبارک فجر شهرستان نهاوند شاهد حضور معاون سیاسی استاندارهمدان، معاون فرهنگی کانون های پرورش فکری کودکان کشور و فرماندار و امام جمعه و جمعی از مسئولین نهاوند بود تا دو پروژه آموزشی و فرهنگی را افتتاح کنند.

معاون سیاسی امنیتی استان همدان ابتدا در مراسم افتتاح دبیرستان 18 کلاسه حضرت امام خمینی(ره) نهاوند حاضر شد و در جمع مسئولین و مدعوین اظهار داشت: نهاوند بعنوان یک شهر تاریخی و انقلابی همیشه در تاریخ ایران مطرح بوده است و اولین شهر استان همدان بود که مبارزه انقلابی بر علیه طاغوت به صورت پنهانی و اشکار در آن شکل گرفت.

محمد ابراهیم الهی تبار گفت: اجرای و برگزاری بیش از500 برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در این شهرستان است.

الهی تبار افزود: انقلاب اسلامی شکل گرفت تا هویت تاریخی و اجتماعی ما را که در سالهای خفقان پهلوی به حراج و تاراج نهاده شده بود باز پس گیرد و شرافت و انسانیت را در جامعه ما دوباره احیا کند.

وی بزرگترین افتخار و دستاورد انقلاب اسلامی را استقلال، عزت و حاکمیت اسلام در کشور عنوان کرد و گفت: امروز ایران اسلامی یکه و تنها با اتکا بر ایمان و وحدت مردم در مقابل زیاده خواهی و زورگویی دشمنان ایستاده است و دست طمع کشورهای جنایتکار آمریکا، انگلیس و اسرائیل را از کشور ایران قطع کرده است.

فرماندار شهرستان نهاوند هم در این مراسم گفت: عزت و پایداری ایران امروز مدیون تلاش و اقدامات امام راحل و شهدای سرافراز انقلاب اسلامی است.

مجتبی مولوی گفت: در سایه این اندیشه ها و تربیت دینی و مسجدی مردم انقلاب شکوهمند ایران اسلامی به پیروزی رسید و ایام الله دهه مبارک فجر، بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جدید است.

مولوی ادامه داد: تمام نگرانی و دغدغه دشمنان ایران اسلامی، انقلاب بزرگ و روبه‌رشد اسلامی است و این موضوع اهمیت گرامی‌داشت جشن‌های انقلاب را دوچندان می‌کند.

وی افزود: عملیات احداث ساختمان دبیرستان امام خمینی(ره) نهاوند در سال 1387 با زیر بنای چهار هزارو 132 متر مربع و از اعتبارات طرح تخریب و باسازی مدارس آغاز شد.

فرماندار شهرستان نهاوند ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای ساخت این دبیرستان دو میلیاردو 400 میلیون تومان می باشد و این مرکز آموزشی دارای 33 کلاس و اتاق و مجهز به اسانسور و سالن ورزشی با زیر ینای 600 متر مربع است.

مجتبی مولوی بیان داشت: این دبیرستان دارای دو سالن کتابخانه، دو باب آزمایشگاه و سایت کامپیوتری است و مقررات مبحث 19 ملی ساختمان به طور کامل در آن اجرا شده است.

دومین پروژه که ظهر دوشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان و مسئولان به بهره برداری رسید کانون پرورش فکری شماره دو کودکان و نوجوانان شهید اسکندری نهاوند بود.

این کانون در زیر بنای 500 متر مربع در منطقه شهرک شهید حیدری و با اعتبار 350 میلیون تومان در دو طبقه از محل اعتبارات نوسازی مدارس استان احداث شده است.