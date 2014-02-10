کردستانی آماده افتخاری آفرینی در 22 بهمن/راهپیمایی گسترده در سراسر استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حضور کردستانی ها در صحنه های مختلف همواره حماسی و تاریخی بوده است و این بار نیز مردم این استان مرزی با حرکت در مسیر آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را آماده می کنند تا در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر حماسه ای تاریخی را رقم بزنند و تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نقش بر آب کنند.

تمامی آحاد جامعه چه شیعه و چه سنی، چه کوچک و چه بزرگ آماده خلق حماسه ای دیگر در عرصه های انقلاب هستند تا مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام و انقلاب بزنند.

در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمنان نظام اسلامی همواره تلاش کرده اند که با توطئه های مختلف مردم را از حضور در صحنه مایوس کنند و توطئه ها و دسیسه های دشمن در کردستان به دلیل شرایط خاص این استان همواره متفاوت از سایر نقاط کشور بوده است و به همین دلیل نیز حضور مردم کردستان در صحنه های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مردم این استان نیز نشان داده اند که بدون توجه به یاوه گویی های دشمنان آماده اند تا عزت، اقتدار و ارزش های اسلامی در همه جا و همه حال دفاع کنند.

22 بهمن نقطقه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمینت و جایگاه 22 بهمن در تاریخ انقلاب اسلامی ایران گفت: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن سال 57 نقطه عطفی در تاریخ ایران است که هیچگاه از اذهان پاک نمی شود.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی به حضور تاثیر گذار مردم فهیم کردستان در صحنه اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در روز22 بهمن به مراکز دولتی، نظامی، انتظامی و رادیو و تلویزیون یورش برده و آنها را فتح کردند و با اعلام بی طرفی ارتش در روز 22 بهمن 1357، انقلاب اسلامی ایران پس از سال ها مجاهدت، ایثار، فداکاری و مقاومت در راه رضای الهی با رهبری بی نظیر حضرت امام خمینی (ره) و به همت مردم سرافراز ایران به پیروزی نهایی رسید.

وی به فشار و تحریم های دشمنان نظام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: استکبار جهانی در صدد است با فشارها و تحریم های خود ایران را منزوی کند و با محاصره کشور از هر لحاظ ایران همچنان در سلطه خود نگه دارد.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: با تدبیرهای امام و با حمایت های همیشگی مردم ایران اسلامی بازهم دشمن نتوانست کاری از پیش برده و توطئه های آنان یکی پس از دیگری خنثی شد و امروز حضور مردم در صحنه مهمترین ضمانت برای اقتدار و پیشرفت بیش از پیش نظام اسلامی در عرصه های مختلف به شمار می رود.

وی با اشاره به جایگاه راهپیمایی 22 بهمن ماه و اهمیت حضور مردم در این صحنه بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز دیگر روز 22 بهمن مختص به مردم ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان همزمان با این روز و همزمان با مردم ایران راهپیمایی های گسترده ای شکل می گیرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه هر سال حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن با شکوه تر از سال پیش از آن برگزار می شود، گفت: انتظار می رود امسال نیز همچون سال های گذشته با بصیرت افزایی و ولایتمداری که مردم نسبت به آرمان های

حضور مردم در روز 22 بهمن ضامن اقتدار نظام است

امام جمعه سنندج روز 22 بهمن را یکی از تاریخی ترین روزهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: در این روز بسیار مهم انقلاب اسلامی ایران به معنی واقعی کلمه راه پیشرفت و اقتدار خود را آغاز کرد به دلیل این اهمیت باید هر سال این مناسبت مهم با حضور پرشور و همه جانبه اقشار مختلف مردم در صحنه به ویژه در استان های همچون کردستان گرامی داشته شود.

ماموستا حسام الدین مجتهدی با اشاره به اهمیت 22 بهمن و ایام دهه مبارک فجر در راستای پیروزی و استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در این روزهای بسیار حساس تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام اسلامی در سال 57 نقش برآب شد و حضور ملت در صحنه و پشتیبانی از رهنمودهای امام راحل (ره) مسیر را برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم کرد و امروز ما باید با تمام توان از این دستاوردهای ارزشمند حفاظت کنیم.

وی بر لزوم حضور همه جانبه مردم در راهپیمایی 22 بهمن برای دفاع از آرمان های نظام اسلامی تاکید کرد و افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مردم حضور قابل توجهی در تمامی صحنه ها داشته اند و این حضور در صحنه است که زمینه را برای اقتدار و عظمت بیشتر نظام اسلامی فراهم کرده است.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه دشمن از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در تلاش بوده است که به هر نوعی مردم را از حضور در صحنه مایوس کند، یادآور شد: به رغم تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان نظام، امروز مردم پرشورتر از سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه حاضر می شوند و این نعمت بسیار ارزشمندی است که باید همواره قدردان آن بود.

22 بهمن ماه امسال با همت مردم فهیم و با شکوه تر از هر سال برگزار می شود

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در استان کردستان هم با اشاره به این مطلب که 22 بهمن امسال با همت مردم فهیم و باشکوه تر از هر سال برگزار می شود، ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده راهپیمایی 22 بهمن راس ساعت 10:30 دقیقه صبح در میادین و معابر اصلی شهرها، مراکز بخش ها و روستاهای بزرگ استان کردستان برگزار می شود.

محمد قاسم سیاهپوشی با اشاره به ایجاد هماهنگی های لازم در این بخش گفت: بدون شک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم حضور قابل توجهی در صحنه داشته اند و این حضور در استان کردستان در همه حال رنگ و بویی دیگر داشته است که انتظار می رود این بار نیز شاهد خلق حماسه ای ماندگار از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه باشیم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در طول دهه فجر سال جاری و در قالب فعالیت های کمیته های 22 گانه بیش از چهار هزار برنامه از سوی ادارات، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی با حضور و مشارکت قابل توجه اقشار مختلف مردم در استان کردستان برگزار شد.

همزمان با این مهم ادارات و سازمان های دولتی، اقشار مختلف مردم و مسئولان، اصناف و بازاریان نیز با انتشار بیانیه های مختلف مردم را برای حضور در راهپیمایی روز 22 بهمن دعوت کردند.

همچنین استاندار کردستان نیز با انتشار بیانیه ای از مردم استان دعوت کرد تا حضوری گسترده در راهپیمایی 22 بهمن داشته باشند.