22 بهمن نقطه عطف تعالی روحی و معنوی مردم ایران/ 22 بهمن روز کرامت و عزت است

عماد افزوغ در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد راهپیمایی 22 بهمن امسال و اینکه چرا پس از گذشت 35 سال همچنان این روز را به صورت راهپیمایی جشن می گیریم گفت: سوال شما مثل این می ماند که چرا مردم دوستدار شرافت، کرامت و عزت و هویت تاریخی خودشان هستند. چرا ملتی خواهان پاسداشت نقطه عطف تاریخی خودش است. چرا ملتی خواهان بزرگداشت خاطرات خوش تاریخی خودش و به پاس قدردانی از گذشتگان خودش است.

وی ادامه داد: این روز یک روز خاص است یک روز ملی است برای آنهایی که دل مشغولی مسائل ملی را دارند اما برای آنهایی که جهانی فکر می کنند و یک نگرش فلسفی تری دارند روز رجعت مجدد انسان به خداست، یک روز خاصی است. نقطه عطف و سرنوشت ساز تاریخی برای ملتی است که عقب نگه داشته شد، به او توهین شد، کرامت و عزت او نادیده انگاشته شد و او بار دیگر تصمیم گرفت که خودش باشد.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه این روز یک روز بسیار سرنوشت سازی است، گفت: می توانم بگویم روز تجلی گفتمان سازی انقلاب اسلامی است. روزی است که مردم با آن به قضاوت در مورد سیاست ها و رفتارهای دولتمردانشان می نشینند و حساب این سیاست ها و رفتارها را از اصل انقلاب اسلامی جدا می کنند. نزد آنها انقلاب مساوی با سیاست ها و رفتارهای دولتمردان نیست. حساب انقلاب جداست و حساب سیاست ها و رفتارها هم جداست.

وی تصریح کرد: هر اندازه که رفتارها و سیاست ها با این گفتمان و با این معیار های تاریخی و انقلابی و الهی سازگار باشد مورد تأکید آنهاست. هر قدر که سازگار نباشد مورد تأیید آنها نیست. این ملت آنقدر شریف است که مسائل کوچکی مثل تحریم های اقتصادی را پیش پای این همه عظمت نادیده می انگارد و پشت سر می گذارد. هر گاه این ملت در طول تاریخ با حقارت مواجه شد واکنش نشان داد.

وی با بیان اینکه هیچ ملتی نتوانسته این مجد و عظمت تاریخی خاص را که بدون اغراق می گویم یک توحیدگرایی ناب بر او حکمفرماست را به زیر بکشد گفت: تجربه جنگ عراق با ایران مؤید خیلی چیزهاست. در نهایت ایران سربلند از این جنگ نسبتاً تمام عیار جهانی بیرون آمد، صرفاً به دلیل همان فرهنگ و تمدن کهنش. امروز می بینیم کدام کشور تحت تأثیر کدام کشوردر آمده است. این کشور عراق است که تحت تأثیر نفوذ تمدنی ماست. در طول تاریخ هر کشوری که به ایران حمله کرده نهایتاً جذب فرهنگ و تمدن ما شده است. ما برهه هایی را پشت سر گذاشتیم که قدرت فعلی را نداشتیم فقط قدرت فرهنگی بالایی داشتیم و متجاوزان غرق و جذب تمدن ما شدند.

افروغ همچنین یاداور شد: ما امروز قدرت سخت افزاری قابل توجهی هم داریم. هیچ شکی ندارم که کوچکترین اهانتی به این ملت با واکنش عظیمی روبرو خواهد شد. حتی اگر خدای ناکرده جنگی در بگیرد که ما هیچ گاه خواهان جنگ نبوده ایم زیرا ملت صلح طلبی هستیم اگر قدرت سخت هم نداشته باشیم با قدرت نرم خودمان، آنها را جذب تمدن خودمان می کنیم. بماند که قدرت نرم امروزه با قدرت سخت ما هم همراه شده وهر کشوری که بخواهد به ما حمله کند سرنوشتی مثل بسیاری از کشورهایی که در تاریخ به ما حمله کردند و امروز نام و یادی از آنها نیست دچار دشمنان خواهد شد.

وی تاکید کرد: دشمنان این مسئله را بهتر می دانند. یقین دارم فقط و فقط به خاطر توهینی که به ملت ما شده و پاسخ درخوری که از سوی مقامات رسمی ما دریافت نکرده امروز یک راهپیمایی مثال زدنی و با شکوهتر از هر سال خواهیم داشت. این راهپیمایی فقط تجلی یک واکنش و مقاومت نیست علاوه بر این واکنش که نشان خواهند داد روزی است که یادآور بهترین خاطرات خوش آنهاست. یادآور نقطه عطف است. یادآور بوسیدن دست پدران و مادرانی است که در شکل گیری این انقلاب نقش داشتند. ما می آییم و جوانها می آیند که دست بزرگترهای خود را ببوسند که چه اتفاقات بزرگی را رقم زدند چه حماسه های عظیمی را خلق کردند و چه نقطه عزیمت و عطفی را برای تعالی روحی و معنوی مردم ایران آغاز کردند.