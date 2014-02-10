تالاب شادگان احیا می شود

عبدالزهرا سنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط فرمانداری شادگان طرح انتقال آب رودخانه کارون با اعتبار 35 میلیارد ریال در نیمه ابتدایی سال 93 به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح سالانه 200 میلیون متر مکعب آب به این تالاب وارد می شود که نقش بسزایی در احیای آن خواهد داشت.

فرماندار شادگان در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط فرمانداری این شهرستان تصریح کرد: تامین حقابه و عملی کردن مصوبات آن، اجرای طرح مدیریت واحد و جامع تالاب، ارتقای ساختار اداره محیط زیست شادگان به اداره کل با معاونت را از جمله این اقدامات عنوان کرد که همجواری این تالاب بین المللی با آبادان و خرمشهر نیاز به ارتقای این اداره را محسوس تر می کند.

سنواتی با بیان اینکه تالاب شادگان ارزشی بیشتر از نفت دارد، اظهار کرد: تالاب شادگان از اهمیت ویژه اقتصادی و زیست محیطی برخوردار است و همچنین می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی جنوب استان، توسعه کشاورزی، اقتصاد و گردشگری ایفا کند.

وی جمعیت شهرستان شادگان را بیش از 150 هزار نفر عنوان کرد که این تالاب معیشت بیش از پنج هزار خانوار از آنها را تامین می کند و بقای اقتصاد و کشاورزی در حومه این تالاب به تصفیه پساب ها و پسماندهای آن دارد.



فرماندار شادگان در پایان به تشکیل یک باشگاه تیراندازی در محدوده تالاب بین المللی شادگان اشاره کرد.



