به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر حاجینقی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش کارآفرینی زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در تالار میلاد با دعوت از خیران برای شرکت در این امر خیر و خداپسندانه، اظهار کرد: امسال حدود هزار و 400 میلیارد ریال زکات در خراسان رضوی جمعآوری شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی بیان کرد: حامیان در طرح شفا میتوانند با پرداخت حداقل 50 هزار تومان تا هر مبلغ بیشتر حامی بیماران زمینگیر شوند.
حاج نقی گفت: در طرح محسنین نیز پوشش 20 هزار خانوار را پیشبینی کردهایم و تاکنون برای دو هزار و 200 نفر حامی پیدا شده است.
وی بیان کرد: 154 هزار خانوار و 400 هزار نفر در خراسان رضوی تحت پوشش کمیته امداد هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی نسبت به وجود برخی صندوقهای خیریه غیر از کمیته امداد در سطح شهر نیز افزود: خیریههایی که بهصورت گروهی کار خیریه انجام میدهند قانونا اجازه نصب صندوق در سطح شهر را ندارند و فقط باید با مراجعه و پیگیری در بین افراد خیر به جمعآوری کمکهای نقدی اقدام کنند.
حاجی نقی اظهار کرد: 500 هزار خانواده خراسان رضوی مشترک صندوقهای صدقات کمیته امداد هستند و هدفگذاری ما برای این صندوقها 600 میلیارد ریال در سال است.
وی با بیان اینکه هفت هزار نفر دختر مددجوی کمیته امداد خراسان رضوی در نوبت جهیزیه هستند، اظهار کرد: 37 هزار نفر دختر که در سن ازدواج هستند مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: 15 هزار طرح اشتغال در خراسان رضوی با اعتبار 800 میلیارد ریال در سال گذشته اجرایی شده و امسال نیز برای 13 هزار طرح اشتغال برنامهریزی شده که 10هزار طرح تاکنون به اعتبار حدود 800 میلیارد ریال در حال اجرا است.
حاجی نقی تصریح کرد: 300 خانواده بیمار زمینگیر هستند که 10 درصد آنان در طرح شفا حامی پیدا کردهاند و 90 درصد آنان در انتظار حامی هستند.
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