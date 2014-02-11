به گزارش خبرنگار مهر، فرانک رازقی اسکویی- قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره گفت: امروزه مهارت بهره‌مندی و استفاده از خدمات در بستر اینترنتی، باید تبدیل به یکی از مهارت‌های عمومی برای آحاد مردم شده و وارد زندگی روزمره‌شان شود. این موضوع تا آنجایی پیش رفته ‌که این قبیل مباحث به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان راه پیدا کرده‌است، از این‌رو اطلاع‌رسانی به شهروندان در زمینه کسب‌وکارهای اینترنتی ضرورت دارد.

وی برگزاری جشنواره "هفته خرید اینترنتی" را گام مهمی برای آموزش خرید اینترنتی در ایران برشمرد و گفت: مردم در فروشگاه‌های اینترنتی، فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی، نه تنها به فهرست متنوعی از محصولات و خدمات اعم از اقلام سوپرمارکتی، لوازم‌التحریر، لوازم بهداشتی- آرایشی، خرید بلیت، گل، مبلمان، سفارش غذا، سفارش ترجمه، لوازم صوتی-تصویری و ... دسترسی دارند، بلکه امکان مقایسه اطلاعات قیمت‌ها را در فروشگاه‌های مختلف دارند و حتی می‌توانند از نظرات خریداران دیگر مطلع شوند.

اسکویی یکی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره مجازی را آگاهی‌رسانی به مردم در خصوص خرید اینترنتی و آموزش‌های لازم برای این سبک جدید خرید به مردم عنوان کرد و گفت: این کار در واقع به توسعه کسب و کارهای اینترنتی می‌انجامد، چرا که با جا افتادن مقوله خرید اینترنتی در میان شهروندان، تصمیم‌گیران در نهادهای خصوصی و دولتی نیز وادار به حرکت و فعالیت در این زمینه می‌شوند؛ اتفاقی که برخلاف تمام تلاش‌های صورت‌گرفته هنوز روی نداده است.

وی با اشاره به اینکه عدم اعتماد مردم نسبت به خریدهای اینترنتی، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین سد راه توسعه این کسب‌وکار است، افزود: طی سال‌های اخیر، اطلاع‌رسانی درستی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی انجام نشده، از این‌رو بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که نهادی دولتی، متولی ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی است و می‌توانند به فروشگاه‌های دارای مجوز اعتماد کنند.

قائم‌مقام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با تاکید بر 2 شاخص مهمی که پیش از اعطای نماد اعتماد توسط این مرکز ارزیابی می‌شود، گفت: مشخص بودن هویت صاحب فروشگاه و مکان فیزیکی فعالیت وی، دو شاخصی است که تمامی خریداران هنگام مراجعه به فروشگاه‌های اینترنتی دارای مجوز و با کلیک روی لوگوی اعتماد فروشگاه می‌توانند مشاهده کنند.

به گفته وی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اواخر سال 1389 به‌منظور ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، نسبت به صدور نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز فروشگاه‌های مجازی اقدام کرد به نحوی که امروز نزدیک به 3 هزار فروشگاه، نمادشان را از این مرکز دریافت کرده‌اند.

به گزارش مهر، جشنواره‌ "هفته خرید اینترنتی" از سوم تا نهم اسفندماه سالجاری و با حضور فروشگاه‌های اینترنتی معتبر و دارای نشان نماد اعتماد الکترونیکی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود که طی آن فروشگاه‌های اینترنتی تخفیف‌های ویژه‌ای به خریداران‌شان می‌دهند.

تاکنون نزدیک به 100 فروشگاه اینترنتی در این جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند.

کاربران با مراجعه به وبگاه جشنواره به نشانی eshopfest.ir در فاصله زمانی یاد شده، می‌توانند از شرایط ویژه‌ فروشگاه‌های شرکت‌کننده در این رویداد، نظیر دریافت تخفیف،دریافت هدیه و حمل رایگان بار برخوردار شوند.