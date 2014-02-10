افتتاح 9 طرح عمرانی در میانه با بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار

محمد رضا مشایخی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر 9 طرح عمرانی با اعتبار 13 میلیارد و و 580 میلیون ریال در بخش مرکزی این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی در خصوص این طرح های عمرانی گفت: جدول گذاری و آسفالت راه روستای سبز ارباط با اعتبار سه میلیلرد و 450 میلیون ریال، ساخت غسالخانه روستای کلوچه خالصه با اعتبار 200 میلیون ریال، جدول گذاری خیبان راه آهن با اعتبار یکصد میلیون ریال، تکمیل و احیای کانال آب گوندوغدی با اعتبار 130 میلیون ریال تعدادی از این طرح های عمرانی افتتاح شده است.

بخشدار مرکزی میانه تصریح کرد: شن ریزی و ساخت غسالخانه روستای قره طورق با اعتبار 300 میلیون ریال، فیبرنوری روستاهای بخش مرکزی 200 میلیارد ریال، نوسازی مسکن روستایی500 میلیون ریال و افتتاح پاسگاه انتطامی روستای آچاچی با اعتبار 600 میلیون ریال نیز از دیگر طرحهایی بودند که با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان به بهره برداری رسیدند.