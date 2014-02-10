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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

بمناسبت دهه مبارک فجر/

افتتاح 9 طرح عمرانی در میانه با بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار

افتتاح 9 طرح عمرانی در میانه با بیش از 13 میلیارد ریال اعتبار

میانه - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی میانه گفت: 9 طرح عمرانی با اعتبار 13میلیاردو 580میلیون ریال در بخش مرکزی میانه افتتاح شد.

محمد رضا مشایخی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر 9 طرح عمرانی با اعتبار 13 میلیارد و  و 580 میلیون ریال در بخش مرکزی این شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی در خصوص این طرح های عمرانی گفت: جدول گذاری و آسفالت راه روستای سبز ارباط با اعتبار سه میلیلرد و 450 میلیون ریال، ساخت غسالخانه روستای کلوچه خالصه با اعتبار 200 میلیون ریال، جدول گذاری خیبان راه آهن با اعتبار یکصد میلیون ریال، تکمیل و احیای کانال آب گوندوغدی با اعتبار 130 میلیون ریال تعدادی از این طرح های عمرانی افتتاح شده  است.

بخشدار مرکزی میانه تصریح کرد: شن ریزی و ساخت غسالخانه روستای قره طورق با اعتبار 300 میلیون ریال، فیبرنوری روستاهای بخش مرکزی 200 میلیارد ریال، نوسازی مسکن روستایی500 میلیون ریال و افتتاح پاسگاه انتطامی روستای آچاچی با اعتبار 600 میلیون ریال نیز از دیگر طرحهایی بودند که با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان  به بهره برداری رسیدند.

کد مطلب 2233841

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