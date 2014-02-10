500 دستگاه اتوبوس شهروندان کرجی را جابجا می کند

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات اتخاذ شده سازمان اتوبوسرانی کرج در روز 22 بهمن گفت: سازمان اتوبوسرانی کرج برای رفاه حال شهروندان و به منظور تسهیل در دسترسی راهپیمایان به خدمات این سازمان از 500 دستگاه اتوبوس استفاده می کند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در حوزه معاونت بهره برداری سازمان اتوبوسرانی اتوبوس های این سازمان از ساعت 7 صبح روز سه شنبه 22 بهمن ماه در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی افزود: این اتوبوس ها با استقرار در محل های از پیش تعیین شده شامل مساجد و پایگاههای بسیج شهر، آماده انتقال شهروندان به مبادی مشخص شده از سوی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان کرج است.



کیانی یادآور شد: تاکنون از نواحی مختلف بسیج و ستادهای دهه فجر در شهر کرج و شهرهای اقماری بیش از 100 دستگاه اتوبوس درخواست شده که هماهنگی لازم برای حضور اتوبوس ها در محل های مورد نظر انجام شده است.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج گفت: محل استقرار اتوبوس ها برای عزیمت راهپیمایان بعد از اتمام مراسم ضلع جنوبی میدان سپاه(حد فاصل میدان سپاه و میدان والفجر) در نظر گرفته شده که در صورت لزوم با همکاری پلیس راهور محل های دیگری نیز افزوده خواهد شد.

