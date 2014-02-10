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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۰۸

در راهپیمایی 22 بهمن/

500 دستگاه اتوبوس شهروندان کرجی را جابجا می کند

500 دستگاه اتوبوس شهروندان کرجی را جابجا می کند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه از اختصاص 500 دستگاه اتوبوس برای تسهیل در جابجایی راهپیمایان کلانشهر کرج در روز 22 بهمن خبر داد.

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات اتخاذ شده سازمان اتوبوسرانی کرج در روز 22 بهمن گفت: سازمان اتوبوسرانی کرج برای رفاه حال شهروندان و به منظور تسهیل در دسترسی راهپیمایان به خدمات این سازمان از 500 دستگاه اتوبوس استفاده می کند.

وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در حوزه معاونت بهره برداری سازمان اتوبوسرانی اتوبوس های این سازمان از ساعت 7 صبح روز سه شنبه 22 بهمن ماه در خدمت شهروندان خواهند بود.

وی افزود: این اتوبوس ها با استقرار در محل های از پیش تعیین شده شامل مساجد و پایگاههای بسیج شهر، آماده انتقال شهروندان به مبادی مشخص شده از سوی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان کرج است.

کیانی یادآور شد: تاکنون از نواحی مختلف بسیج و ستادهای دهه فجر در شهر کرج و شهرهای اقماری بیش از 100 دستگاه اتوبوس درخواست شده که هماهنگی لازم برای حضور اتوبوس ها در محل های مورد نظر انجام شده است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج گفت: محل استقرار اتوبوس ها برای عزیمت راهپیمایان بعد از اتمام مراسم ضلع جنوبی میدان سپاه(حد فاصل میدان سپاه و میدان والفجر) در نظر گرفته شده که در صورت لزوم با همکاری پلیس راهور محل های دیگری نیز افزوده خواهد شد.
 

کد مطلب 2233846

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