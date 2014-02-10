بزرگترین پرچم ایران در راهپیمایی 22 بهمن اردبیل به اهتزاز درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ولی نظرپور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی 22 بهمن در اردبیل گفت: این پرچم فردا در مسیر راهپیمایی 22 بهمن اردبیل توسط مردم حمل خواهد شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر برنامه های دیگری نیز برای راهپیمایی فردا در اردبیل تدارک دیده شده است، ادامه داد: برپایی ایستگاه‌ های نقاشی کودکان، توزیع پرچم‌ سه رنگ جمهوری اسلامی و بادکنک‌های مختلف در بین کودکان و نوجوانان، استفاده از رنگ‌های شاد و مسرت‌بخش در مسیرهای راهپیمایی و... الز جمله این برنامه های جنبی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان از برگزاری مسابقه بزرگ عکاسی تجلی حضور از راهپیمایی مردم اردبیل خبر داد و یادآور شد: این مسابقه به منظور ثبت بهترین خاطرات و جلوه‌هایی از حضور مردمی در راهپیمایی 22 بهمن به اجرا گذاشته می شود.

وی همچنین با اشاره به مسیرهای این راهپیمایی تصریح کرد: راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل و شهرهای دیگر این استان از ساعت 10 صبح از مقابل مساجد و میدان‌های اصلی شهر آغاز می شود و راهپیمایان پس از پیمودن مسیرهای راهپیمایی در میادین اصلی تجمع می کنند.

نظرپور با اشاره به درنظر گرفته شدن دو مسیر ویژه برای راهپیمایی 22 بهمن در اردیبل ادامه داد: این دو مسیر به دو بخش آقایان و بانوان اختصاص یافته که مسیر ایستگاه سرعین برای آقایان و مسیر میدان شریعتی برای خانم ها می باشد.

وی در عین حال تاکید کرد که پس از راهپیمایی از این مسیرها گروه های مردمی به سمت میدان مصلای اردبیل حرکت کرده و با قرائت قطعنامه و تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی راهپیمایی را به پایان خواهند رساند.