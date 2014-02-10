استقبال از بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای مسکن مهر/تبدیل پروژه "کوزوپارس" به شهری مدرن

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان عصر دوشنبه در جریان برپایی آیین گشایش طرح های مسکن مهر شهر جدید پردیس و دیگر پروژه های عمرانی این شهرستان که با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، هاشمی استاندار تهران، مهاجر فرماندار شهرستان پردیس و دیگر مسئولان محلی و استانی در این شهر انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموعه شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید تصمیم بر آن شد تا با استفاده از امکانات موجود شرکت، وزارت آموزش و پرورش و همچنین اداره نوسازی مدارس نسبت به ساخت زیربناهای آموزشی اقدام شود.

وی ادامه داد: با توجه به این تصمیم، همراه با بارگذاری تدریجی جمعیت سعی می شود تا مشکلات ناشی از کمبود فضاهای آموزشی نیز مرتفع شود.

این مسئول اضافه کرد: البته اثرات مثبت این تصمیم تنها به فضاهای آموزشی محدود نمی شود بلکه سایر بخش های زیربنایی خدماتی نظیر فضاهای بهداشتی، ورزشی، تفریحی و ... را نیز در بر می گیرد.

نریمان از حضور و ورود بخش خصوصی به اجرای طرح های زیرساختی شهرهای جدید استقبال کرد و افزود: در این زمینه از توان بخش خصوصی نیز استفاده می شود، البته بخشی از این خدمات مانند مسجد با توان شرکت مادرتخصصی صورت اجرایی به خود می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شهرهای جدید ادامه داد: مردم، بخش خصوصی و سرمایه گذاران می توانند با کمک رسانی در این خصوص به توسعه امور زیربنایی در شهرهای جدید کمک کنند تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

تبدیل پروژه "کوزوپارس" به شهری مدرن

استاندار تهران نیز در این مراسم به خبرنگاران گفت: آنچه من امروز در پروژه مسکن مهر "کوزوپارس" دیدم، قرار گرفتن آن در مسیر تبدیل به شهری مدرن، استثنایی و به روز است.

سید حسین هاشمی ادامه داد: این مرکز انبوه سازی مسکن نه تنها برای پردیس بلکه برای شهر تهران نیز مزیتی برتر تلقی می شود، چراکه این شهر مدرن می تواند در آینده محل اسکان خیل کثیری از هموطنان باشد.

به گفته وی، این پروژه به لحاظ زیرساختی با مشکل خاصی مواجه نیست و امور اجرایی در این خصوص در حال انجام است.