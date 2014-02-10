اردوگاه کشوری هلال احمر خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این پروژه اظهارکرد: قرارگیری این اردوگاه در مجاورت آبگرم معدنی فردوس می‌ تواند نقش موثری در توسعه و شناساندن جاذبه های گردشگری، فرهنگی و جغرافیای طبیعی خراسان جنوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه اردوگاه آبگرم فردوس یازدهمین اردوگاه هلال احمر در کشور است، بیان کرد: این اردوگاه با ظرفیت 120 نفر ساخته شده و 25 اتاق مجهز به تمامی امکانات رفاهی، دو آشپزخانه مرکزی و سالن کنفرانس 120 نفره از جمله بخش‌های تشکیل دهنده آن است.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 11 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: ساخت این اردوگاه در کمتر از یک سال صورت گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه برای فاز دوم این اردوگاه احداث یک سال ورزشی پیش بینی شده است، بیان کرد: احداث این فاز نیازمند تامین اعتبارات است.

به گفته وی در ایام دهه فجر امسال همچنین پایگاه امدادی بیرجند نیز به بهره برداری رسیده است.