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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۷

به یاد تکبیرگویان 57/

مردم تبریز شب 22 بهمن فریاد الله اکبر سر می دهند

مردم تبریز شب 22 بهمن فریاد الله اکبر سر می دهند

تبریز – خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: مردم قهرمان پرور تبریز برای بزرگداشت مقام شامخ شهدای بهمن 57 و یادآوری تکبیرگویان آن روزها، ساعت 9 شامگاه 21 بهمن گلبانگ تکبیر سر می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقی‌زاده دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: شب 22 بهمن یادآور سردادن بانگ تکبیر ملت فداکار و همیشه در صحنه ایران است که برای شکستن کودتای ننگین ستمشاهی در خیابانها و پشت بام ها حضور یافته و با سر دادن ندای الله اکبر، توطئه دشمنان را نقش بر آب کردند و به برکت این شعار اسلام عزیز، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

مسؤول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: بر همین اساس و به پاس قدردانی از حماسه آفرینی و حضور در صحنه ملت ایران اسلامی و بیاد آن روزهای خاطره انگیز و حماسه ساز، مردم فهیم استان آذربایجان شرقی بویژه جوانان و موذنان عزیز ساعت 9 شب 21 بهمن همزمان با شب عید انقلاب اسلامی با حضور در پشت بامها و خیابانها و میادین بار دیگر با گلبانگ تکبیر لرزه بر اندام شیطان بزرگ آمریکا و همدستان آن انداخته و بر ادامه راه حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان عزیز تاکید خواهند کرد.

حجت الاسلام حسین تقی‌زاده در پایان گفت: همزمان با این اقدام مردمی، مراسم نور افشانی در میدان بزرگ ائل گلی تبریز بوسیله کمیته نیروی های مسلح ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان و قرارگاه عملیاتی 21حمزه‌سیدالشهداء آذربایجان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2233854

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