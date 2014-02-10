68 پروژه عمرانی با 80 میلیارد تومان اعتبار در شهرستان ری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه های عمرانی و فرهنگی ری با حضور مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری، جمالی پور فرماندار ویژه ری، ترکی معاون استاندار تهران، نخه ای رییس بنیاد مسکن شهرری، بخشداران و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی ری در افتتاحیه واحدهای مسکونی البرز یک در حسن آباد بخش فشافویه برگزار شد.



در این مراسم مرتضی بانک ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر اظهار داشت: امید می رود که با همدلی و همفکری مسئولان، آرمانهای شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و تمامی ایثارگران و رزمندگان اسلام که در طول پیروزی انقلاب اسلامی با فداکاری و ایثارگری از دستاوردهای این انقلاب حفاظت کرده اند، تحقق بخشیم.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح واحدهای مسکونی البرز یک در فشافویه عنوان کرد: این واحدها برای زندگی بهتر مردم فراهم شده و از دست اندرکاران این مجموعه و خیرین نیک اندیش قدردانی می شود، در نظام جمهوری اسلامی ایران مهمترین شاخصه برای مسئولان و افرادی که در این مجموعه همکاری می کنند و مدیریت نظام را به عهده گرفته اند صرفا خدمت رسانی است.



وی افزود: موضوع خدمت کردن در مسایل مختلف و در عرصه های سیاسی، اقتصادی، مسایل خانوادگی و ... از موارد مهم برای مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید به این مهم توجه داشت.

این مسئول با اشاره به اینکه خدمت رسانی شاخص اصلی فعالیت مدیران و مسئولان باید باشد، اظهار داشت: فرهنگ خدمت رسانی باید هر روز گسترش یافته و جامعیت بیشتری در جامعه پیدا کند و اگر با این هدف حرکت شود قطعا جامعه ای پویا و شکوفا و بهره مند با فرهنگ دینی همراه با اخلاقیات اسلامی خواهد داشت.

بانک در ادامه بر پاسداری از ارزشهای نظام اسلامی تاکید و اضافه کرد: باید وصیت نامه شهیدانی که با نثار جان خود فقط برای خدمت به این نظام جان فشانی کردند، را الگو قرار داد زیرا که شهدا صرفا برای خدمت رفتند و شهادت را انتخاب کردند همین موضوع خدمت خالصانه و مخلصانه برای مردم بوده است.



وی ادامه داد: برای اینکه مسیر شهدا ادامه پیدا کند، تمامی مردم به خصوص مسئولان باید این هدف را دنبال کنند لذا در دولت تدبیر و امید خدمت خالصانه را گسترش می دهد، البته این روال از ابتدا تا کنون در دولت یازدهم وجود داشته است.



این مسئول تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگاه در هیچ مقامی از ارزشها و افتخاراتی که این مردم در جهت تداوم انقلاب فراهم آورده اند و از دستاوردهای عظیمی که در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کسب کرده اند، کوتاه نخواهد آمد و تمام این دستاوردها را پاس خواهد داشت.

وی تاکید کرد: فشارهای بین المللی و محدودیتهای که ایجاد شده در هیچ شرایطی ملت ایران و مسئولان نظام را به سمتی هدایت نخواهد کرد که منافع ملی و منافع اصلی کشور را جایگزین منافع زودگذر کند.



معاون کل نهاد ریاست جمهوری با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم اظهار داشت: این دولت در مسیر کلی نظام حرکت می کند و تاکنون در این مدت کوتاه توفیقات بسیار ارزشمندی در صحنه سیاست خارجی با حفظ منافع ملی و حفظ تمامی دستاوردهای علمی، پژوهشی به خصوص در بخش هسته ای داشته و این حرکت را ادامه داده است.



وی اعلام کرد: دولت یازدهم با حفظ این دستاوردها کشور را در جامعه بین المللی آشتی داده و راه نفوذ برای محدودیتهایی که برای این ملت و کشور ایجاد شده و از طریق تکنیک سیاسی و فنی در حوزه های سیاسی ثبت شده، به دست آورده است.

بانک گفت: عزت اولین عنصر حیات انسانی است و هرکسی که بخواهد عزت انسانی و عزت افراد را زیر پا بگذارد ذلیل و خوار خواهد شد، ملت ایران ملت عزیزی هستند و زندگی عزتمندانه سهم آنها است.