معرفی مسئول جدید دانشکده پیراپزشکی ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم كه ظهر دوشنبه برگزار شد، محمدعلی شیخی به عنوان سرپرست جدید این آموزشکده معرفی و از تلاش های علی دادبین پور در طی سه سال گذشته تقدیر شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در سخنانی نقش ارزنده دادبین پور برای راه اندازی این مرکز را ستود و علت تغییر وي را سیاست های دانشگاه علوم پزشکی یزد برای به کارگیری نیروهایی ذکر کرد که با توجه به تخصص خود می توانند تعامل بیشتری با بیمارستان داشته باشند.

حسين نوری شادکام تاكيد كرد: حاضریم در پستی شایسته در شهرستان و یا استان از این مدیر استفاده کنیم. البته این صحبت پاسخ امام جمعه ابرکوه را به دنبال داشت که حاضر نیستیم این چنین نیروهایی از شهرستان بیرون بروند.

امام جمعه ابرکوه نیز در این برنامه با استقبال از طرح مسائل توسعه ای توسط مدیر استانی بهداشت و درمان در این جلسه اظهار امیدواری کرد: در راستای این امر مسئله آموزشی شدن بیمارستان ابرکوه مورد پیگیری قرار گیرد.

سرپرست سابق این آموزشکده نیز با نام بردن از اکثر کسانی که برای راه اندازی این مجموعه در سه سال گذشته تلاش کرده اند، از برخی نامهربانی ها و ناديده گرفتن تلاش های همکاران خود از طرف مسئولان انتقاد کرد.

علی دادبین پور افزود: اینکه نه عملکردی مورد ارزیابی واقع شد و نه کسی از مشکلات از ما سئوال کرد، نوعی ناسپاسی است و این چنین رفتاری شایسته کسانی که شبانه روز در این مجموعه تلاش کردند، نبود.

وی همچنین به تشریح فعالیت های انجام شده و مشکلات پیش رو همچنین وضعیت حال حاضر دانشکده پیراپزشکی ابرکوه پرداخت.