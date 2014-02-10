میراث فرهنگی دروازه ای برای ورق زدن تاریخ گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر دوشنبه در آئین افتتاح اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان ضمن بیان اینکه افتتاح این اداره می تواند در ارائه خدمات بیشتر میراث فرهنگی و گردشگری و احیای بافت تاریخی سمنان موثر باشد اظهار داشت: اگر بخواهیم آینده خود را رقم بزنیم باید تاریخ گذشته و میراث فرهنگی را ورق بزنیم.

وی با اشاره به این مطلب که صنعت، آموزش عالی و گردشگری به عنوان سه محور اساسی توسعه استان و شهرستان سمنان پیش بینی شده، اظهار داشت: اداره میراث فرهنگی در زمینه جذب گردشگر و ایجاد انگیزه در مسافران عبوری برای اقامت در استان، فعالیت قابل توجهی داشته باشد.

فرماندار سمنان این شهرستان را دارای پیشینه تاریخی ارزشمند دانست و گفت: باید برای شناخته شدن ابنیه با ارزش، آداب و سنن و فرهنگ بومی شهرستان سمنان به ایرانیان و جهانیان تلاش کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: این اداره با هدف ارائه خدمات به مردم استان و گردشگران و مسافران، حمایت هر چه بیشتر از هنرمندان، توجه ویژه به مرمت و احیای بافت تاریخی و بناهای با ارزش سمنان در خانه تاریخی تدین ایجاد شد.

محمد حسین بحر العلومی با اشاره به این مطلب که خانه تدین یکی از خانه های تاریخی مربوط به اواسط قاجار است افزود: این خانه دارای بادگیر، ساختمان بیرونی، اندرونی، راهرو، مهمانخانه، اتاق هایی برای استفاده در فصول مختلف سال، حوضخانه، مطبخ و ... است.

وی با تاکید بر اینکه که خانه تاریخی تدین با شماره 1786در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است گفت :افتتاح اداره شهرستان سمنان در حفظ و احیای بافت موثر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان بافت قدیم سمنان را از جمله نمونه های منحصر به فرد بافتهایی که دارای بناهای با ارزش تاریخی هستند، عنوان کرد و اظهار داشت :متاسفانه تا کنون به این بافت کم توجهی شده است.

بحرالعلومی در خاتمه افزود: باهدف حمایت از هنرمندان، تعدادی از اتاق های ساختمان اداره شهرستان سمنان به هنرمندان هنرهای سنتی در رشته های نگارگری و تذهیب، خوشنویسی، بافته های دارای، سفال و سرامیک، بافته های نمدین و ... برای تولید، نمایش و آموزش اختصاص داده شده است.