به گزارش خبرنگار دولت مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان عصر امروز دوشنبه در جمع سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران با اشاره به اوضاع سوریه گفت: باید همه کمک کنید تا برای آینده سوریه فقط و فقط مردم سوریه تصمیم بگیرند.

وی با اشاره به اینکه صلح و امنیت منطقه در جهان جزء اهداف مهم این دولت است، افزود: این دولت معتقد است همه ملتها باید از مواهب علم و فناوری در مسیر صلح آمیز استفاده کنند، انحصار فناوری در اختیار تعدادی از کشورها و محروم کردن دیگران از آن مفید نبوده و غیر قانونی است.

رئیس جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران حق خود می داند که از فناوری صلح آمیز هسته ای برخوردار باشد؛ ما اتم را برای صلح می خواهیم نه مثل بعضی دیگر که برای جنگ می خواهند.

روحانی گفت: این دولت با کمال جدیت برای اعتماد سازی بیشتر و افکار عمومی جهان با 1+5 مذاکرات مجدانه ای را انجام داد.

وی افزود: دولت و ملت ایران حسن نیت خود را با وضوح نشان داد، خوشحالیم که در سوم آذر سال 92 ایران با 1+5 توانست در چارچوب یک برنامه مشترک به تفاهم دست پیدا کرده و با تلاش مجدانه این موفقیت بدست آمد که در 30 دی ماه 92 این توافق اجرایی شود و اکنون برای 28 بهمن امسال جمهوری اسلامی ایران، مسئولین مذاکره و وزارت خارجه آماده است با 1+5 برای دستیابی به توافق جامع وارد مذاکره شود.

رئیس جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در این راستا جدی است همانطور که در قدم اول جدی بودیم، درهای کشور ما به روی آژانس باز است؛ آژانس بعد از هزاران ساعت بازرسی همانطور که شورای حکام در نوامبر 2014 اعلام کرده که هیچ گونه انحرافی در برنامه هسته ای ایران ایجاد نشده اعلام کرد: که هیچ انحرافی در برنامه هسته ای ما مشاهده نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است درهای خود را در چارچوب توافقات بین المللی به روی آژانس باز بگذارد.

روحانی با اشاره به اینکه ما هیچ گاه به دنبال سلاح کشتار جمعی نبوده ایم، گفت: ما خود کشوری هستیم که قربانی سلاح هسته ای شده ایم.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصادی آمادگی دارد که با همه کشورهای علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران که دارای منابع قوی و جوانان تحصیل کرده است همکاری کند، گفت: ما آماده همکاری و حضور کمپانی ها و شرکتهای بزرگ در ایران هستیم.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران زمینه های اقتصادی فراوانی وجود دارد این ظرفیت در ایران وجود دارد که در سه دهه آینده جزء ده کشور برتر اقتصادی دنیا قرار گیرد و امروز ما برای این کار آمادگی کامل داریم علیرغم ندای مخالف برخی، ما در حال توافق برخی شرکتهای بزرگ بین المللی هستیم که آثار آن را بعدا خواهید دید.

روحانی گفت: آماده ایم تا در یک تعامل سازنده با همه کشورهای جهان شاهد شرایط بهتری در جهان باشیم.

وی افزود: ایران به خاطر جایگاه ژئوپولتیک می تواند محور عبور شبکه های مختلف از جمله آبی، برقی، فیبر نوری، ریلی و جاده ای باشد ما می توانیم مرکزی برای ارتباط شمال، جنوب، شرق و غرب جهان باشیم.

رئیس جمهور در پایان خطاب به سفیران گفت : از همه دولتهای متبوع شما سپاسگزاری می کنیم به خاطر رای مثبت به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با خشونت و افراطی گری و امیدوارم در عمل دست به دست هم داده و شاهد جامعه ای عاری از خشونت، شاهد شرایط اقتصادی و فرهنگی بهتر و تماس بهتر دولتها و ملتها باشیم؛ پیام حسن نیت و اراده ملت ایران برای روابط نزدیک با دولتها و ملتها را به کشور خود منتقل بفرمایید.

حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان در این مراسم ضمن ابراز مسرت و خوشحالی از اینکه در سی وششمین سالروز انقلاب اسلامی ایران و اولین سال دولت تدبیر و امید در جمع سفرای و مسئولین نمایندگی های منطقه‌ای و بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کرده است، گفت: ایران به عنوان کشوری بزرگ و ملت ایران به عنوان ملتی بزرگ، همواره تاریخ ساز و تمدن پرور بوده است.

وی افزود: ایران را همواره به نام دانشمندانی چون ابن سینا، خوارزمی، فارابی، ذکریای رازی و مشاهیری چون فردوسی، مولوی، حافظ و سعدی شناخته اند و همواره هنر ایرانی، عرفان اسلامی و دیوان سالاری ایرانی در تاریخ زبانزد بوده است.

روحانی تصریح کرد: ملت ایران در فراز و نشیب های فراوان تاریخی هرگز زبان، تاریخ و فرهنگ و هویت خود را از دست نداده اند؛ در سالیان اولیه طلوع اسلام، فرهنگ اسلامی را به عنوان موهبتی بزرگ و الهی در آغوش کشیدند و بیشترین تلاش را در نشر و اعتلای فرهنگ اسلامی انجام داده اند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نیازی به تاکید ندارد که اولین منشور حقوق بشر توسط این سرزمین و از سوی این ملت نوشته شد و به جهانیان اعلام گردید؛ در دوران جدید و بیش از ۱۰۰ سال پیش در آغاز قرن بیستم، ملت ایران به عنوان پیشتاز در این منطقه، آراء مردم و صندوق آراء را به عنوان سرآغازی برای دموکراسی و مردم سالاری مدنظر قرار داد و اولین مجلس شورای ملی در این منطقه، در ایران تاسیس و اولین قانون اساسی در این سرزمین به تصویب رسید.

روحانی اظهار کرد: حدود ۵۰ سال پیش که مردم ایران از اختناق و استبداد داخلی و از مداخلات خارجی به ویژه مداخلات آمریکا در این سرزمین به تنگ آمده بودند و دین زدایی و فرهنگ زدایی برای آنها غیرقابل تحمل شده بود، نهضت و قیام بزرگی را آغاز کردند و در طول ۱۶ سال نهضت اسلامی، شکنجه ها، زندانها و حتی کشته شدن در خیابانهای شهرهای مختلف این سرزمین را به جان خریدند تا با راهبری فقیهی سیاستمدار و روشن ضمیر، امام خمینی(ره) توانستند نهضت اسلامی را به پیروزی برسانند.

رئیس جمهوری ادامه داد: ۳۵ سال پیش در چنین روزهایی، انقلاب بزرگ اسلامی در این سرزمین به پیروزی رسید. انقلابی که پیروزی اش نه تنها پیروزی ملت ایران که پیروزی فرهنگ اسلام و آزادی خواهی مردمانی بود که سالیان دراز تحت ستم قرار گرفته بودند؛ انقلاب اسلامی ایران بدون خونریزی به پیروزی رسید.

روحانی خاطرنشان کرد: درست ۴۷ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان تنها انقلاب بزرگ در منطقه، مردم پای صندوق آراء دعوت شدند و با رای مردم، نظام جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. این نظام، نظامی است مردم سالار در چارچوب فرهنگ ملی، فرهنگ دینی و در مسیر استقلال، خودباوری و اعتماد ملی.

روحانی تصریح کرد: سال گذشته میلادی و سال جاری شمسی، مردم ایران یک بار دیگر حماسه بسیار بزرگی را آفریدند؛ در شرایطی که تحت تحریم غیرقانونی و ظالمانه قرار داشتند و بدخواهان فکر می کردند که مردم در حال تسلیم شدن در برابر آنها هستند، در یک انتخابات شکوهمند، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور، مردم پای صندوق آراء آمدند و حماسه‌ای بزرگ با حضوری ۷۳ درصدی آفریدند که در سایه این انتخابات، مردم دولت تدبیر و امید را خلق کردند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: این دولت مصمم است که با همه کشورهای جهان با تعاملی سازنده در چارچوب منافع متقابل و روابط اصولی و پایدار شرایط نوینی را در روابط خارجی خلق کند؛ در طول ۶ ماهه گذشته شاهد تحرکاتی جدید برای روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف بوده‌ایم و آماده ایم در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک با تمام کشورها از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا و آمریکا روابط بهتری داشته باشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ما آماده روابطی سازنده‌ و بهتر با همه کشورهای جهان هستیم، البته برای کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو غیرمتعهد، شرایط ویژه ای قائل بوده و همواره آماده ایم که در چارچوب روابطی بهتر و صمیمی تر با همه این کشورها رفتاری متقابل داشته باشیم.

رئیس جمهوری گفت: جهان عاری از سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی و به ویژه منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه هسته‌ای، جزء آرزوها، انتظارات و خواست این ملت است؛ اگر همه به معاهده ان.پی.تی عمل کنیم، دنیایی امن و آسوده خاطر خواهیم داشت.

روحانی اظهار کرد: برای اینکه جهانی امن تر داشته باشیم، باید با خشونت، افراطی‌گری و به ویژه تروریزم مقابله کنیم و همه دست به دست هم دهیم؛ کشورهایی که گروههای تروریستی را ساختند و آماده کردند و متاسفانه هنوز هم برخی از آنها به یاری و کمک آنها ادامه می‌دهند، نتیجه شومی را دیده‌اند و خواهند دید؛ تروریزیم و گروههای تروریستی نمی تواند مورد اتکاء هیچ کشوری برای تامین منافعش یا منافع منطقه و جهان باشد.

رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه مسائل منطقه‌ای، ما معتقدیم برای ایجاد امنیت در این منطقه حساس، باید با فقر فرهنگی، اقتصادی و مادی و با بی عدالتی مبارزه کنیم؛ سیاست‌های ظالمانه رژیم اشغالگر قدس، اشغال سرزمین فلسطین و همچنین آواره ماندن مردم فلسطین یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی در منطقه ماست و باید مردم فلسطین خودشان برای سرنوشت و سرزمین خود تصمیم بگیرند.



روحانی افزود: امروز جنگ داخلی و ناامنی و بی‌ثباتی در بعضی از کشورهای منطقه، برای کل منطقه و جهان آزاردهنده است؛ ما همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه را دعوت می کنیم که به هم یاری کرده و به کشورهای دیگر از جمله به سوریه و به مردمی که امروز در رنج، آوارگی، سرما و گرسنگی هستند کمک کنیم.