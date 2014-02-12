برگزاری ششمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی حرکت با هدف مستندسازی آثار و تولیدات علمی و مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده توسط انجمن های علمی دانشجویی و نیز معرفی انجمن های علمی دانشجویی برتر و رتبه بندی آنها به مدت 2 روز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

در ششمین جشنواره ملی حرکت که با حضور مسئولان وزارت علوم و نیز برخی از صاحبان صنعت و با تاکید بر ارتباط میان انجمن های علمی-دانشجویی با جامعه و صنعت برگزار می شود، 6000 انجمن‌ علمي دانشجویی از بیش از 100دانشگاه دولتي، پيام نور، جامع علمي ـ كاربردي و غيردولتي شرکت خواهند داشت.

شناسايي، معرفي و قدردانی از انجمن هاي علمي دانشجويي برگزيده در عرصه‌هاي آموزشي، ترويجي، پژوهشي، فناوري، اختراع و ابتكار، كارآفريني، نشريات علمي دانشجويي و همچنین شناسايي، معرفي و تقدير از شركتهاي دانشجويي، صنايع كارآفرين، مدیران مخترع و پژوهشگر، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه و ايجاد فن‌بازار و نمايشگاه دستاوردهاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي در كنار صنايع به منظور تقويت پيوندها ميان صنعت، جامعه و دانشگاه و تلاش به منظور فرهنگ‌سازي در اين مسير از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.