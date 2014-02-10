دهه فجر انقلاب اسلامی یادآور یک تحول بزرگ در تاریخ اسلام است

سرهنگ عباس حسن نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قبل از انقلاب خواسته قلبی مردم به سمت دین بود اما ابزار لازم در آن زمان وجود نداشت از این رو گرایش به سمت دین بسیار محدود بود.

وی ادامه داد: ظواهر امر در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان دهنده این است که اصل اسلام در اختیار مردم نبود اما امام راحل (ره) با روشنگری و شجاعتی که جهت شفافیت واقعیت دینی مطرح کرد سبب شد تا اصل دین در نظام اسلامی هویدا شود.

وی تصریح کرد: این واقعیت دینی در زمان 8 سال جنگ تحمیلی به واقع سرعت گرفته و وضعیت آماده شد تا مردم به اصل اسلام واقعی پی برده و جوانان نیز به سمت واقعیت دینی پیش بروند.

سرهنگ حسن نیا اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی مردم توانستند وارد نظامی شوند که از زمان حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) به بعد گردی بر روی آن نشسته بود که برپایی نظام اسلامی این گرد از روی واقیعت دینی برداشت.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان افزود: مردم در تمام دوران35 سال پس از پیروزی انقلاب نشان دادند که همیشه در صحنه هستند از این رو نظام مقدس جمهوری اسلامی یک نظام مردمی است که از مردم برخاسته است.

وی با بیان اینکه یاوه گویی های دشمنان انقلاب و اسلام تاثیری بر اراده مردم و ارادت آنها به ولایت فقیه نخواهد گذاشت افزود: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن نشان خواهند داد که پیرو ولی فقیه و آرمانهای امام راحل می باشند.

وی در خاتمه یادآور شد: در 22 بهمن سال جاری مردم سراسر کشور و به خصوص شهروندان استان گلستان پاسخگوی ندای رهبر خواهند بود و در راهپیمایی 22 بهمن با شکوهی هرچه تمام تر حضور خواهند یافت.