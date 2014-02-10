بازدید 400 هزار گردشگر از مجموعه آبگرم معدنی فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی پارک و مجتمع گردشگری فردوس اظهارکرد: این مجتمع با هدف جذب بیشتر گردشگر در چهار هکتار احداث می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون 400 میلیون ریال برای احداث این مجتمع تخصیص یافته است، بیان کرد: در سه ساله آخر برنامه پنج توسعه سالیانه 150 میلیون تومان به تکمیل و راه اندازی این مجتمع اختصاص می یابد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این مجتمع تفریحی و گردشگری در سال 95 به بهره برداری برسد، ادامه داد: از ابتدای امسال 400 هزار گردشگر از مجموعه تفریحی گردشگری آبگرم فردوس بازدید کرده اند که این میزان تا پایان سال به 450 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی از رشد 50 درصد بازدید گردشگران از این منطقه خبر داد و گفت: در سالهای گذشته امار بازدید گردشگران 200 هزار نفر بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان داشت: از سال 88 تا کنون 600 میلیون ریال ازمحل اعتبارات گردشگری در این منطقه هزینه شده است.

در ادامه سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان فردوس امروز پروژه گازرسانی محور صنعتی فردوس- آیسک نیز به بهره برداری رسید.

افتتاح پروژه گازرسانی محور صنعتی فردوس- آیسک

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در مراسم افتتاح پروژه شبکه تغذیه گاز صنعتی محور فردوس اظهارکرد: برای اجرای این پروژه 23 کیلومتر شبکه تغذیه و یک دستگاه تقلیل فشار اجرا شده است.

فرشید دشتی اعتبار هزینه شده برای این پروژه30 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پیش از این فشار گاز در محور شمال شرق فردوس و گاز واحدهای صنعتی مشکل داشته است.

وی تداوم پایدار گاز را اهداف شرکت گاز برشمرد و افزود: با افتتاح این پروژه کمک شایانی به بخش صنعت و تامین گاز پایدار شهرستان فردوس شده است.