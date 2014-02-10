دعوت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 22 بهمن ، فرصتی گرانقدر برای تجدید عهد ملت ایران با آرمان های انقلاب اسلامی است که به عنوان نماد آزادی خواهی و حق طلبی مستضعفان عالم ، تحولی عظیم و بی نظیر را در مناسبات جهانی به نفع جبهه حق و به زیان مستکبران ، سردمداران دنیای مادی و گردنکشان عالم رقم زد.

سی و شش سال پیش در چنین روزی ملت ایران به رهبری فقیهی عارف و مرجعی عالم ، فریاد استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی سر داد و با اتکال به ذات مقدس حق ، رهبری پیامبر گونه امام راحل و اتحاد و همبستگی بی مانند به پیروزی رسید.

راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن ، نماد و نشانه توانایی ملت ایران در حفظ و پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی است. این صحنه ی عظیم و حماسی ، تبلور عنصر مردمی انقلاب الهی ماست که همه ی ملت ایران در ایجاد آن و ترسیم تصویری نیکو از چهره ی پرافتخار و سر بلند کشورمان سهیمند.

22 بهمن، جلوه ی مردمی صیانت از انقلابی است که هم بر اجرای عدالت تأکید می ورزد ، هم برآزادی و استقلال و هم بر معنویت و اخلاق .

در 22 بهمن امسال به تأسی و پیروی از سخنان حکیمانه رهبر عزیز انقلاب اسلامی ، استقلال، عزت و اقتدار ایمانی و ملی مان را ارج می نهیم ، رفع سلطه جهنمی و تحقیر آمیز استکبار و استبداد. را در پرتو انوار نعمت ولایت فقیه، شکر می گزاریم و با خضوع و تکریم شهیدان انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، خاطره ی آنان را که نقشی جاودانه در حیات تاریخی این ملت داشته اند، گرامی می داریم.

22بهمن، آیینه ای است که خورشید اسلام با شعاع ممتد و ابدی عزم و اراده ی پولادین ملت در آن می درخشد و پایداری ، پیروزی و رهایی ایران اسلامی را یادآور می شود.

22بهمن ، تجسم اراده یک ملت در حفظ و اعتلای انقلابی الهی است که امروز، کابوس مستکبران و الهام بخش مجاهدت و آزادی خواهی ملت های مظلوم و ستم دیده ی جهان است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با یاد امام راحل و شهدا و مبارزانی که برای استقرار نظام اسلامی جان های پاک خود را ایثار و نثار کردند، آحاد ملت ایران را به حضوری یکپارچه، استوار و با صلابت در راهپیمایی فردا فرامی خواند و عهد ابدی این ملت بر حفظ مکتب اسلام، اطاعت از ولایت فقیه و همبستگی و اتحاد را می ستاید.

از این رو با عزمی محکم، گردهم می آییم تا جهان بداند که بر آرمان هایمان استواریم، از تهدیدهای پوچ و یاوه دشمنان نمی هراسیم و راهی را که سی و پنج سال پیش آغاز کرده ایم، ادامه خواهیم داد. وعده ما، 22 بهمن، در کوچه کوچه های شهرهایی که به نام شهیدان آرسته و از شعار عزت، اقتدار، استقلال و حق طلبی ملت ایران آکنده است.