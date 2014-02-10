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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

دعوت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

دعوت سازمان فرهنگی هنری شهرداری از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از عموم مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: 22 بهمن ، فرصتی گرانقدر برای تجدید عهد ملت ایران با آرمان های انقلاب اسلامی است که به عنوان نماد  آزادی خواهی و حق طلبی مستضعفان عالم ، تحولی عظیم و بی نظیر را در مناسبات جهانی به نفع جبهه حق و به زیان مستکبران ، سردمداران دنیای مادی و گردنکشان عالم رقم زد.

سی و شش سال پیش در چنین روزی ملت ایران به رهبری فقیهی عارف و مرجعی عالم ، فریاد استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی سر داد و با اتکال به ذات مقدس حق ، رهبری پیامبر گونه امام راحل و اتحاد و همبستگی بی مانند به پیروزی رسید.

راهپیمایی پرشکوه 22 بهمن ، نماد و نشانه توانایی ملت ایران در حفظ و پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی است. این صحنه ی عظیم و حماسی ، تبلور عنصر مردمی انقلاب الهی ماست که همه ی ملت ایران در ایجاد آن و ترسیم تصویری نیکو از چهره ی پرافتخار و سر بلند کشورمان سهیمند.

22 بهمن، جلوه ی مردمی صیانت از  انقلابی است که هم بر اجرای عدالت تأکید می ورزد ، هم برآزادی و استقلال و هم بر معنویت و اخلاق .

در 22 بهمن امسال به تأسی و پیروی از سخنان حکیمانه رهبر عزیز انقلاب اسلامی ، استقلال، عزت و اقتدار ایمانی و ملی مان را ارج می نهیم ، رفع سلطه جهنمی و تحقیر آمیز استکبار و استبداد. را در پرتو انوار نعمت ولایت فقیه، شکر می گزاریم و با خضوع و تکریم شهیدان انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، خاطره ی آنان را که نقشی جاودانه در حیات تاریخی این ملت داشته اند، گرامی می داریم.

22بهمن، آیینه ای است که خورشید اسلام با شعاع ممتد و ابدی عزم و اراده ی پولادین ملت  در آن می درخشد و پایداری ، پیروزی و رهایی ایران اسلامی را یادآور می شود.

22بهمن ، تجسم اراده یک ملت در حفظ و اعتلای انقلابی الهی است که امروز، کابوس مستکبران و الهام بخش مجاهدت و آزادی خواهی ملت های مظلوم و ستم دیده ی جهان است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با یاد امام راحل و شهدا و مبارزانی که برای استقرار نظام اسلامی جان های پاک خود را ایثار و نثار کردند، آحاد ملت ایران را به حضوری یکپارچه، استوار و با صلابت در راهپیمایی فردا فرامی خواند و عهد ابدی این ملت بر حفظ مکتب اسلام، اطاعت از ولایت فقیه و همبستگی و اتحاد را می ستاید.

از این رو با عزمی محکم، گردهم می آییم تا جهان بداند که بر آرمان هایمان استواریم، از تهدیدهای پوچ و یاوه دشمنان نمی هراسیم و راهی را که سی و پنج سال پیش آغاز کرده ایم، ادامه خواهیم داد. وعده ما، 22 بهمن، در کوچه کوچه های شهرهایی که به نام شهیدان آرسته و از شعار عزت، اقتدار، استقلال و حق طلبی ملت ایران آکنده است.

کد مطلب 2233878

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