22 بهمن روز استقلال خواهی و دفاع از خون شهدای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، عصر دوشنبه در همایش سبک زندگی اسلامی ، منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده در جمع بانوان با عنوان اینکه مردم سرمایه گذاری عظیمی برای به پیروزی رسیدن انقلاب انجام دادند، خاطرنشان کرد: مردم با اهدای شهدای فراوانی در راه انقلاب تلاش کردند تا استقلال و آزادی را به ارمغان بیاورند.

وی با بیان اینکه دشمنان 35 است که تلاش دارند تا از ذلت بیرون بیایند، تصریح کرد: مردم ایران با برپا کردن شعار مرگ بر آمریکا همچنان عزتمند هستند در حالیکه دشمن بعد از 35 سال نتوانسته عزت خود را بدست بیاورد.

حجت الاسلام ولی نژاد اظهار امیدواری کرد: مردم با شخصیت درستی که دارند در روز 22 بهمن ماه در تظاهرات شرکت می کنند و مسئولان نیز همگام با مردم در این راهپیمایی حضور خواهند یافت.

وی ابراز داشت: پیگیری امام خمینی (ره) باعث شد تا مردم به ویژه زنان حضور پرشوری را در تظاهرات در دوران ستم شاهی داشته باشند.

وی افزود: در به پیروزی رساندن انقلاب زن و مرد با یکدیگر مشارکت داشتند و زنان توانستند در این انقلاب نقش موثر و مهمی را ایفا کرده و از ارزش ها و معنویت های نظام اسلامی دفاع کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه این انقلاب برای دین برپا شده است، اظهار داشت: مردم کشور برای اینکه ارزش های دینی در کشور پایدار شود تلاش کردند تا نظام سلطه را از کشور بیرون کرده و نظام اسلامی را استوار کنند.

وی با بیان اینکه همچنین در این روز مردم به دنبال عزت خواهی برای کشور خود بودند خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با کمک همه اقشار در کشور به پیروزی رسید و به قشر خاصی اختصاص ندارد.