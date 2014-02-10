همایش بسیج جامعه پزشکی قدس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بسیج جامعه پزشکی قدس با حضور رئیس سپاه پاسداران شهرستان، معاون سیاسی انتظامی فرماندار، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و جامعه پزشکان بسیجی قدس در فرمانداری برگزار شد.



هدف از برگزاری این همایش هم اندیشی و همفکری جهت ارتقای سلامت شهرستان، هماهنگی جهت مبارزه با مواد مخدر، شناخت و همدلی جامعه پزشکان، پیشگیری از بیماری های نظیر ایدز و هپاتیت، شناخت بیماری ها و درمان آن ها، کمک به مناطق محروم و افراد بی بضاعت، ارزیابی و شناخت پزشکان برتر و استفاده از نقطه نظرات همه پزشکان شهرستان بود.



در ابتدای فرمانده سپاه قدس با تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: جامعه پزشکی با وظیفه و رسالت سنگینی که بر دوش دارند و اینکه نجات جان انسان ها برعهده آنها است، نزد خداوند از جایگاه و مرتبه بسیار بالایی برخوردار هستند.



پاسدار مجید امیر عبدالهیان افزود: پزشکان همچون دیگر اقشار تحصیلکرده وظیفه دارند تا درباره انقلاب اسلامی برای نسل هایی که انقلاب را ندیده و درک نکرده اند، موضوعات را بازگو و بیان کنند و در این راه باید پاسخگوی شبهات و سوالاتی که برای نسل جدید بوجود آمده باشند.



وی افزود: هر انقلاب و هر پدیده اجتماعی ریشه در تفکر و اندیشه آن انقلاب دارد که مبانی فکری و نظری آن انقلاب بعد اجتماعی را بوجود می آورد، مسئولان و اقشار تحصیلکرده باید سعی در شناختن و معرفی کردن این تفکرات و اندیشه ها به نسل های جدید کوشا باشند.



این مسئول ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران را نباید فقط در ایران بررسی کرد زیرا انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب جهان شمول است، انقلابی که پایه های حکومت های غربی را به لرزه درآورد و روزی دروازه های اروپا و آمریکا را هم فتح خواهد کرد.



پزشکان سفیران سلامت مردم و جامعه هستند



در ادامه این مراسم معاون سیاسی انتظامی فرماندار قدس اظهار داشت: پزشکان سفیران سلامت مردم و جامعه هستند و همواره باید از زحماتی که این افراد برای حفظ سلامت و درمان مردم در شهرستان و کشور می کشند، تقدیر و تشکر کرد.



الله بخش حبیبی افزود: امروز در بخش پزشکی ایران اسلامی به مدد برکات انقلاب اسلامی سرآمد کشورهای دنیا است در حالی که پیش از انقلاب حتی پزشکان عمومی هم که در کشور فعالیت می کردند پاکستانی و هندی بودند که در دنیای پزشکی حرفی برای گفتن نداشتند.



وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل و تضاد با زیاده خواهی است و همین امر موجب شده که دشمنان زیادی داشته باشد و تا زمانی که به این امر اصرار کند، دشمنان دست از دشمنی برنخواهند داشت، حتی اگر یکی از خواسته های آنها را اجابت کنند همیشه ادامه خواهند داشت تا ماهیت انقلاب را از بین ببرند ولی مردم ایران هرگز قدمی از آرمانهای خود عقب نشینی نمی کنند.



این مسئول یادآور شد: دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی ایران هرگز تمام نمی شود بلکه روشهای آن تغییر می کند، هشت سال جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، تحریم های اقتصادی، مسائل هسته ایی، اسلام هراسی و اکنون تفرقه انداختن بین مسلمان روش هایی است که دشمنان طی 25 سال عمر انقلاب اسلامی برای نابودی انقلاب ایران به کار برده اند.

فعالیت 5 دفتر بسیج پزشکان در شهرستان قدس



در پایان مراسم معاون شبکه بهداشت و درمان قدس اعلام کرد: کانون بسیج پزشکان قدس از سال 87 در پایگاه مقاومت سپاه شهرستان کار خود را آغاز کرده و از ابتدای اردیبهشت امسال ماه در جلسه ایی با حضور رئیس کانون بسیج کانون پزشکان استان تهران مقرر شد که این وظیفه به شبکه بهداشت محول شود.



معصومه فرهادی افزود: کانون بسیج پزشکان قدس همچنان در پایگاه مقاومت سپاه فعالیت می کند ولی پنج دفتر در قسمتهای مختلف شهرستان فعالیت می کنند، اقداماتی که دفتر بسیج پزشکان شبکه بهداشت و درمان قدس در مدت فعالیت خود انجام داده است.



وی اعلام کرد: اعزام تیمهای پزشکی به روستاها و مناطق محروم، اعزام بسیجیان به مرقد امام راحل برای سالگرد ارتحال ایشان و میزبانی از کاروان هایی که از شهرستان به تهران آمده بودند، برگزاری اردوهای سالانه راهیان نور، تربیت و آموزش حافظان قران، ارائه خدمات درمانی رایگان توسط پزشکان عضو بسیج در مطبهای خود، برپایی چادرهای درمانی در نماز جمعه، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، آموزش بانوان شاغل ادارات، کارخانجات و فرهنگسراها از جمله این اقدامات است.



این مسئول ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات این شبکه پیشگیری از شیوع اعتیاد در جامعه است، این شبکه به صورت ماهانه آزمایشهای بررسی اعتیاد هزار مورد انجام می شود، به صورت مستمر نظارت و بازدید از داروخانه ها و عطاری ها برای پیشگیری از فروش داروهای اعتیادآور، نظارت و بازدید از مراکز درمان سومصرف مواد که در حال حاضر 20 مرکز فعال در شهرستان فعالیت می کنند و شش مرکز در حال طی کردن مراحل قانونی برای فعالیت هستند.