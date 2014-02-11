9 پروژه عمرانی و صنعتی در نهاوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان و فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان نهاوند 9 پروژه عمرانی و صنعتی با اعتبار دو میلیاردو 400 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

این طرح ها شامل افتتاح ساختمان شرکت آب و فاضلاب شهر فیروزان نهاوند با اعتبار300 میلیون تومان در زمینی به مساحت 600 متر مربع با زیر بنای 375 متر مربع در سه طبقه، بهره برداری از گازرسانی به هفت روستای شهرستان نهاوند 18 هزار متر شبکه لوله گذاری، نصب سه ایستگاه کنترل فشار، نصب 437 عدد انشعاب و بهره مندی 575 خانوار از نعمت گاز با اعتبار یک میلیاردو 215 میلیون تومان اعتبار و افتتاح یک واحد مرغداری 20 هزار قطعه ای مرغ گوشتی با اعتبار 800 میلیون تومان و اشتغالزایی سه نفر و ظرفیت تولید 160 تن گوشت مرغ در چهار دوره.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در مراسم بهره برداری از این طرح ها اظهار داشت: خدمات دولت جمهوری اسلامی به مردم شهرها و خصوصا مردم روستاهای مختلف نسبت به حکومت فاسد پهلوی قابل قیاس نیست.

محمدابراهیم الهی تبار اظهار داشت: در زمان شاه اکثر روستاها و شهرهای ایران از داشتن امکانات اولیه آب و برق و گاز محروم بودند و تجمیع قدرت و امکانات در اختیار دربار و چند شهر بزرگ کشور بود اما امروز به برکت وجود انقلاب اسلامی شاهد توسعه و پیشرفت روستاها و مناطق محروم کشور هستیم.

الهی تبار گفت: تکریم و پاسداشت و معرفی دستاوردهای 35 ساله نظام و انقلاب، ایجاد حس وفاق و همدلی بین اقشار جامعه، نگرش و بازخوانی 35 ساله انقلاب، ایجاد حرکتی نمادین و یک شکل در راستای مقابله با استکبار از ضروریات جامعه کنونی است.

وی ادامه داد: با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در بیش از سه دهه عمر پربرکت خود دست آورده و موفقیت های بزرگی به همراه داشته است عنوان کرد: پیشرفت های ایران اسلامی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

امام جمعه شهر نهاوند هم در ادامه این مراسم اظهار داشت: جهت‌گیری انقلاب اسلامی الهی است و جایگاه آن در دفاع از کرامت انسانی و حفظ حقوق و امنیت در جامعه بشری به اثبات رسیده که جهانیان از آن با اقتدار و عزت سخن به میان می آورند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی عنوان کرد: دفاع از حق و مظلوم، تلاش برای آزادی و استقلال، مقابله با استبداد و استکبار به وضوح انقلاب اسلامی را در بین جهانیان عدالت‌‌خواه و خدا‌محورانه معرفی کرده است.

حجت الاسلام مغیثی بیان داشت: در شرایط کنونی دنیا تبیین نقش انقلاب اسلامی در احیاء هویت دینی، نقش رهبری و بیداری افکار جامعه جهانی، آزادی‌بخشی، استکبار ستیزی و دستاوردها و پیامدهای بین‌المللی آن بسیار ضروری است که این دهه بهترین فرصت برای انعکاس هرچه بهتر و بیشتر دستاوردهای انقلاب و نظام به نسل سومی‌ها و آیندگان است.

وی افزود: انقلاب اسلامی مبنا و اساس آن فرهنگی و معنوی است و نحوه شکل‌گیری آن از مساجد و مکان‌های دینی آغاز شد و در شکل‌گیری نهضت‌های اسلامی چهره دین و شریعت الهی را به معنای واقعی به دنیا معرفی کرد و در این مجال باید بر استمرار و تداوم این نقش اصرار ورزید.