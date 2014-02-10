  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

بهرامی:

پیروزی انقلاب اسلامی موجب فرو ریختن هیمنه آمریکا شد

پیروزی انقلاب اسلامی موجب فرو ریختن هیمنه آمریکا شد

البرز- خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه شهرستان البرزگفت: ملت ایران در انقلاب اسلامی هیمنه و ابهت آمریکا را زیر پا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود بهرامی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر که در شرکت شهرصنعتی شهرستان البرز برگزار شد اظهارداشت: ناچیز ترین دستاورد انقلاب اسلامی در بهمن سال57 فروریختن ابهت آمریکا و شکسته شدن هیمنه آن بود.

وی یکی  از دیگر عوامل پیروزی های انقلاب اسلامی را وجود رهبری واحد در کشور دانست و افزود: مقام معظم رهبری در تمامی شرایط سخت با تصمیم گیریهای درست توانست کشور را از تمام بحران ها عبور دهد.

این مسئول بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره ستم شاهی تمام ثروت های کشور از قبیل نفت، طلا و آثار فرهنگی ما به غارت رفت ولی هیچ کس نمی توانست اعتراضی بکند.

بهرامی گفت: تمام تلاشها و سنگ اندازی های دشمن برای جلوگیری از رشد و پیشرفت اسلام و کشور است که به لطف خداوند مردم این مسئله را به خوبی درک کرده اند و در حال حاضر با رهبری مقام معظم رهبری یکی از قدرت های اول در دنیا هستیم.

وی عنوان کرد: رزمندگان ما در دوران جنگ تحمیلی توانستند قدرت ایران و اسلام را به دنیا ثابت کنند ولی نه با سلاح و تجهیزات بلکه با قدرت ایمان و روحیه شهادت طلبی.

بهرامی در پایان بیان کرد: دلیل برگزاری این مراسم ها و گرامیداشت ها یادآوری ستم هایی است که کشورهای مستکبر و به خصوص دولت آمریکا به مردم ایران تحمیل کردند.

کد مطلب 2233891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها