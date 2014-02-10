دشمن با کمرنگ کردن حجاب ریشه خانواده های ایرانی را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قدرتی عصر دوشنبه در همایش سبک زندگی اسلامی ، منزلت زن و تحکیم بنیان خانواده در جمع بانوان ابراز داشت: سبک زندگی غربی نمی تواند به عنوان ارمغان برای ما محسوب شود و رفتن به دنبال آن ما را به لجن خواهد کشاند.

وی افزود: زنان و مردان هر چه به سوی دین اسلام بروند، زندگی زیبا تری را خواهند داشت، چرا که اسلام تبعیضی بین جنس زن و مرد قائل نشده است .

حجت الاسلام قدرتی اظها کرد: بسیاری از کشورها با پایین آوردن مقام زن به آنان جفای بزرگی کرده است و تلاش دارند تا زنان کشورهای اسلامی را نیز به سمت اهداف خود هدایت کنند.

مدرس حوزه علمیه قم تصریح کرد: متاسفانه برخی از زنان و دختران در جامعه نسبت به حجاب کم توجه اند و این امر باعث ضربه زدن به جامعه و خانوده ها می شود.

وی افزود: در واقع منزلت بین زن و مرد برابر است و زنان با رعایت حجاب می توانند این منزلت را بیشتر کنند ، چرا که ما در این کشور بیش از سه هزار شهید داده ایم و این شهداء برای بی عفتی و بدحجابی جان نداده اند.

حجت الاسلام قئدرتی با عنوان اینکه باید تلاش شود تا حضرت معصومه (س) برای دختران معرفی شود، خاطرنشان کرد: اگر زنان و دختران ما حضرت معصومه (س) را به خوبی می شناختند ،وضعیت جامعه در حال حاضر به این شکل نبود.

خانواده ارزشمندترین بنیان در اسلام است

وی بنیان خانوده را ارزشمند دانست و تاکید کرد: در اسلام هیچ بنیانی ارزشمند تر از بنیان خانواده نیست که متاسفانه این بنیان امروزه در جامعه کم رنگ تر شده است و باید تلاش کنیم تا این بنیاد را مستحکم تر نماییم.

حجت الاسلام محمد قدرتی با اشاره به عوامل استحکام در خانواده ها اذعان داشت: محبت، تحکیم بنیان خانواده همراه با احترام، شناخت دین اسلام، پایبندی به اصول اخلاقی، تشکراز یکدیگر، کمک به همسر در زندگی مشترک، مشورت زن و شوهربا یکدیگر، گذشت و بخشش و خوش اخلاقی از عواملی است که می تواند در تحکیم خانواده تاثیر اساسی بگذارد.