عضو شورای شهر شیراز از کمیسیون سرمایه گذاری استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معین عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: به دلیل کم توجهی شهرداری در بحث سرمایه گذاری از این کمیسیون استعفا دادم و ديگر حاضر نيستم به مردم دروغ بگويم.

وی تاکید کرد: تفكر خاصي بر مديريت شهرداري حاكم است كه با توسعه سرمايه‌ گذاري همراهي و مطابقت ندارد، در يكسال اخير هرچه زديم به دربسته برخورديم.

عضو شورای شهر شیراز افزود: براساس تكليف قرار بود شهرداري يك هزار ميليارد تومان پروژه سرمايه‌گذاري ارائه كند اما در جلسه شب گذشته چهار طرح را آورده‌اند كه يكي پا در هوا و سه مورد ديگر هم در اگر است.

معين ادامه داد: من از شهرداري كه حامي‌اش بوده و هستم،‌ انتظار بيشتري در حوزه سرمايه ‌گذاري داشته و دارم و به هيچ وجه از عملكردش در اين موضوع رضايت ندارم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهند اين روند را ادامه بدهند، حرف‌هاي بعدي را هم به مردم خواهيم گفت، شهر بدون سرمايه ‌گذار، توسعه پيدا نمي‌كند.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه ما سرمايه ‌گذار مي‌آوريم و بعد از مدتي به بهانه‌هاي مختلف مثل اشتباه در محاسبه عوارض و ... كارش را تعطيل مي‌كنيم، گفت: اینگونه تفکرات و برخورد ها نمی تواند سرمایه گذار را در شیراز نگه دارد و از طرفی باید مراقب بود که در انجام فعالیت ها تداخل ایجاد نشود.