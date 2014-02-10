راهپيمايی 22 بهمن نماد وحدت و همدلی مردم و مسئولان است

عباسعلی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پيروزي انقلاب اسلامي ايران دين اسلام را در كشور احيا كرد افزود: مردم در سايه انقلاب اسلامي و با پشتوانه رهبري، تمام فشارهاي نظامي، اقتصادي و سياسي را براي دفاع از آرمان‌هاي بنيان گذار انقلاب اسلامي ايران تحمل مي‌كنند.

وی گفت: حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن، نماد ايستادگي ملت ايران بر سر آرمان ها است.

صفایی افزود: ايران اسلامي در حالى سي و پنجمين سالگرد حيات پربار خويش را پشت سر مي گذارد كه با نزديك تر شدن به چهارمين دهه درخشش خورشيد تابناک استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي از افق وحدت و پايداري و عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، اميد محرومان و مستضعفان جهان به برافراشته شدن پرچم عدالت و آزاديخواهي بيش از هر زمان ديگر، قويتر و ريشه‌دارتر شده است.

نماینده عالی دولت در شیروان اظهار کرد: مردم شهید پرور و ولایتمدار شیروان این بار هم با حضور حماسی خود، خاطره اي درخشان از صفحات زرين دفتر بزرگ خاطرات انقلاب اسلامي را ترسيم نموده و گوهري پربرکت بر تارك درخشان تمامي مجاهدت‌ها و نهضت‌هاي اسلامي و انقلابي ديار علويان ثبت خواهند کرد.

وي با اشاره به اينكه قطعا حضور آگاهانه و خردمندانه‌ ملت ايران در راهپيمايي22بهمن که لبيکي دوباره به آرمانهاي امام راحل خويش است، موجب خسران و شرمساري دشمنان زبون انقلاب اسلامي خواهد بود، گفت: ملت سرفراز شیروان در 22 بهمن با ياد پير جماران و ياران و ارواح مقدس 632 شهيد این شهرستان،‌ تجديد عهد ديگري خواهند داشت و با ارزش‌ها و بيعت خود را با رهبر معظم انقلاب و اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تازه مي كنند.