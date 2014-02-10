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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

گرزین:

توسعه کشور نیازمند نگاه مدرن در مدیریت است

توسعه کشور نیازمند نگاه مدرن در مدیریت است

گرگان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: مدیران، عامل موفقیت در سازمانها هستند که با ایجاد نگاه جدید و چشم انداز خوب، افق های توسعه را در سازمانها خلق می کنند، لذا با توجه به روش های نوین در مدیریت توسعه کشور نیز نیازمند این نوع نگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر دوشنبه در اولین کنفرانس مدیریت، بازاریابی و فروش افزود: بزرگترین دلیل موفقیت سازمانها در کشورهای توسعه یافته، عوامل انسانی و مدیریتی است که باید با برگزاری این دوره ها نیروهای انسانی و مدیریتی را توامند ساخت.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد و ایجاد بسترسازی جهت توانمند ساختن مدیران به رشد و توسعه سازمانها در بخش دولتی و خصوصی، کمک بسیاری خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیریتی موفق است که در جامعه امروز مبتنی بر دانش و استراتژی جدید باشد، و اگر قرار است در سطح کشور به لحاظ مدیریت پیشرفت داشته باشیم باید این روند به صورت جدی دنبال شود.

گرزین اظهار داشت: با ایجاد بسترهای جدید آموزش مدیریت برای مدیران بخش های دولتی و خصوصی، سطح توانمندی آنها  برای پیشبرد اهداف سازمان و در نهایت توسعه در سطح کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی بیان داشت: برای اولین بار در سطح استان همایش مدیریت جهت ارتقا سطح علم و آگاهی مدیران استانی برگزار می شود که امیدواریم این آموزش در نهایت منجر به کارآمدی بیشتر مدریان و علمی کارکردن آنها شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان خاطر نشان کرد: برای داشتن کشور توسعه یافته و سازمانی کارآمد، رویکرد مدیران دستگاههای اجرایی باید استراتژیک و دانش محور باشد که به تبع آن نیروهای انسانی نیز کارآمد و توامند خواهند بود.

در ادامه این مراسم، مدیرعامل شرکت طراحان آراد پارت و مجری همایش مدیریت، بازاریابی و فروش گفت: این همایش برای اولین بار در استان گلستان با حضور اساتید برجسته برگزار می شود.

رضا اربابی افزود: همایش مدیریت، بازاریابی و فروش، دوم اسفند ماه در هتل شهاب نهار خوران با حضور جمع کثیری از مدیران استانی و شهرستانی و شهروندان شهرستان گرگان برپا می شود.

وی در معرفی اساتید این همایش اذعان داشت: هادی سیاری فوق لیسانس مدیرین بازگانی و رئیس انجمن MBAکشورو محمود محمدیان دارای بورد تخصصی مدیریت بازاریابی و یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران از مدرسین این همایش می باشند.

اربابی از حضور حامد کمیلی هنرمند و بازیگر سینما در این همایش خبر داد و افزود: حامد کمیلی دارای مدرک لیسانس بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و کنترل می باشد از این رو سومین مدرس همایش مدیریت، بازاریابی و فروش نیز ایشان می باشد.

مدیرعامل شرکت طراحان آراد پارت و مجری همایش مدیریت، بازاریابی و فروش بیان داشت: در پایان دوره به تمام شرکت کنندگان در این همایش، گواهینامه معتبر که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است از طرف موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2233897

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