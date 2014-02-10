توسعه کشور نیازمند نگاه مدرن در مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین عصر دوشنبه در اولین کنفرانس مدیریت، بازاریابی و فروش افزود: بزرگترین دلیل موفقیت سازمانها در کشورهای توسعه یافته، عوامل انسانی و مدیریتی است که باید با برگزاری این دوره ها نیروهای انسانی و مدیریتی را توامند ساخت.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد و ایجاد بسترسازی جهت توانمند ساختن مدیران به رشد و توسعه سازمانها در بخش دولتی و خصوصی، کمک بسیاری خواهد شد.

وی تصریح کرد: مدیریتی موفق است که در جامعه امروز مبتنی بر دانش و استراتژی جدید باشد، و اگر قرار است در سطح کشور به لحاظ مدیریت پیشرفت داشته باشیم باید این روند به صورت جدی دنبال شود.

گرزین اظهار داشت: با ایجاد بسترهای جدید آموزش مدیریت برای مدیران بخش های دولتی و خصوصی، سطح توانمندی آنها برای پیشبرد اهداف سازمان و در نهایت توسعه در سطح کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

وی بیان داشت: برای اولین بار در سطح استان همایش مدیریت جهت ارتقا سطح علم و آگاهی مدیران استانی برگزار می شود که امیدواریم این آموزش در نهایت منجر به کارآمدی بیشتر مدریان و علمی کارکردن آنها شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان خاطر نشان کرد: برای داشتن کشور توسعه یافته و سازمانی کارآمد، رویکرد مدیران دستگاههای اجرایی باید استراتژیک و دانش محور باشد که به تبع آن نیروهای انسانی نیز کارآمد و توامند خواهند بود.

در ادامه این مراسم، مدیرعامل شرکت طراحان آراد پارت و مجری همایش مدیریت، بازاریابی و فروش گفت: این همایش برای اولین بار در استان گلستان با حضور اساتید برجسته برگزار می شود.

رضا اربابی افزود: همایش مدیریت، بازاریابی و فروش، دوم اسفند ماه در هتل شهاب نهار خوران با حضور جمع کثیری از مدیران استانی و شهرستانی و شهروندان شهرستان گرگان برپا می شود.

وی در معرفی اساتید این همایش اذعان داشت: هادی سیاری فوق لیسانس مدیرین بازگانی و رئیس انجمن MBAکشورو محمود محمدیان دارای بورد تخصصی مدیریت بازاریابی و یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران از مدرسین این همایش می باشند.

اربابی از حضور حامد کمیلی هنرمند و بازیگر سینما در این همایش خبر داد و افزود: حامد کمیلی دارای مدرک لیسانس بازرگانی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و کنترل می باشد از این رو سومین مدرس همایش مدیریت، بازاریابی و فروش نیز ایشان می باشد.

مدیرعامل شرکت طراحان آراد پارت و مجری همایش مدیریت، بازاریابی و فروش بیان داشت: در پایان دوره به تمام شرکت کنندگان در این همایش، گواهینامه معتبر که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است از طرف موسسه آموزش عالی آزاد ماهان ارائه خواهد شد.