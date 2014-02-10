ستاد فرماندهی انتظامی فردیس افتتاح شد / 40 درصد از جرائم استان البرز در فردیس اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز به همراه فرمانده نیروی انتظامی استان، امام جمعه و فرماندار فردیس، برخی از مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین اصحاب رسانه روز دوشنبه از پروژه های عمرانی شهرستان فردیس بازدید و14 پروژه را به مناسبت دهه فجرافتتاح کرد.

اولین مراسم افتتاحیه مربوط به ستاد فرماندهی انتظامی فردیس بود، در ابتدای مراسم امام جمعه فردیس با بیان این مطلب افزود: یکی از آرزوهای مردم فردیس داشتن نیروی انتظامی قوی بود و به حول قوه الهی این امر میسر شده است.

ایمانی: هم مرزی فردیس با تهران مردم منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده است

حجت الاسلام دکتر علی اکبر ایمانی با بیان این مطلب تاکید کرد: از فرمانده نیروی انتظامی البرز جهت پیگیری ها و دلسوزی ها برای افتتاح ستاد فرماندهی فردیس تشکر میکنم.

ایمانی افزود: شهرستان فردیس به علت هم مرزی با استان تهران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از مجرمین از بیرون از شهرستان موجبات ناامنی را ایجاد می کنند.

امام جمعه فردیس خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک شهرستان ملارد و فردیس به هم متصل شده و شهرستان واحدی را تشکیل دهند تا از بار ترافیکی جرم و ناامنی منطقه کاسته شود.

وی در ادامه با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن ماه گفت: هر سال دشمنان با جهالت خود کاری می کنند که به خیال خامشان مردم ایران اسلامی در این مراسم باشکوه حضور پیدا نکنند ولی مردم نیز با حضور خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مهر تاییدی بر جهالت دشمنان می زنند.

ایمانی تصریح کرد: راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به گفته رهبر معظم انقلاب نرمش قهرمانانه در مقابل دشمنان اسلام است و با ایستادگی در مقابل زور از حق خود دفاع می کنیم.

امام جمعه فردیس در پایان یادآور شد: مردم با حضور در یوم الله 22 بهمن باید به دشمنان بفهمانند که از حق داشتن انرژی هسته ای نمی گذریم و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران را تا پای جان حمایت می کنیم.

طاهری: 14 پروزه با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان در فردیس افتتاح شد

در ادامه مراسم استاندار البرز با اشاره به ایام الله دهه فجر با بیان این مطلب افزود: در دهه فجر پروژه های زیادی در سطح استان مورد بهره برداری قرار گرفت و سعی بر این شده است که کمبودها در شهرستان ها مورد ارزیابی قرار گیرد و در جهت برطرف کردن این کمبودها اقدامات سازنده انجام شود.

سید طاهر طاهری تاکید کرد: در حال حاضر در شهرستان فردیس 14 پروژه با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه تصریح کرد: افتتاح ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فردیس گامی بزرگ برای ایجاد امنیت مردم منطقه است و پلیس با روحیه ای خوب برای برطرف کردن مشکلات و معضلات اجتماعی همیشه در کنار مردم حضوری پررنگ داشته است.

طاهری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی دوش به دوش مردم در تمامی حرکت های خودجوش ایستاده است و همیشه چتر حمایتی خود را از مردم دریغ نکرده است.

استاندار البرز یادآور شد: دشمنان اسلام و ایران همیشه تبلیغات منفی بر علیه مردم به کار می برند ولی مردم غیور ایران سرفراز فردا با حضور پرشور خود در مراسم یوم الله 22 بهمن خط بطلانی بر این تبلیغات منفی خواهند کشید و حرکات از پیش تعیین شده دشمنان را خنثی خواهند کرد.

وی با اشاره به غیرت مردم ایران اسلامی گفت: در دوره ای از تاریخ قرار داریم که اگر به مردم خدمت نکنیم با خته ایم و ناشکری محض است که برای مردم گامی برنداریم مسئولین باید برای چنین فرصتی خوشحال باشند و خدمت به مردم را در دستور کار خود قرار دهند.

گودرزی: توجه به حقوق شهروندی وظیفه پلیس خدمتگذار است

در ادامه فرمانده نیروی انتظامی البرز با بیان این مطلب افزود: دهه فجر را به همه مردم فهیم استان البرز به ویژه مردم شهید پرور فردیس تبریک می گویم و امیدوارم که برای برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن با حضور خود برای یک بار دیگر به دشمنان اثبات کنند که همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و نسبت به سرنوشت کشور خود بی اعتنا نیستند.

علی گودرزی اظهار داشت: اخلاص در عمل کارها را ماندگار می کند نیروهای پلیس در کلانتری های استان روزانه 30 تا 40 پرونده را بررسی می کنند و با خلوص نیت به کارهای مربوط به ارباب رجوع می پردازند.

فرمانده نیری انتظامی البرز تصریح کرد: توجه به حقوق شهروندی و تسهیل در کارهای مردم از وظایف پلیس خدمتگذار است و باید رضایت مندی مردم در جامعه سر لوحه کارهای نیروی انتظامی قرار گیرد.

وی با اشاره به میزان جرائم در شهرستان فردیس گفت: 40 درصد جرائم استان البرز در شهرستان فردیس اتفاق می افتد و این در صورتی است که 33 درصد از جرائم شرستان کرج نز متعلق به فردیس است.

گودرزی خاطرنشان کرد: توجه به این آمارها ما را بر آن داشت تا با کمترین امکانات در شرایط کنونی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان را افتتاح کنیم.

این مسئول اظهار داشت: 20 نفر از نیروها و افسران ارشد استان از بدنه جدا شده به یاری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فردیس آمده اند تا با ارائه راهکارها از بروز هرگونه جرم و ناامنی جلوگیری کنند.

دلیل ناامنی فردیس وجود درصد قابل توجهی از مجرمین حاشیه های کرج است

گودرزی با اشاره به ایجاد امنیت برای مردم تاکید کرد: درصد قابل توجهی از مجرمین از حاشیه شهرستان کرج به فردیس آمده و باعث ناامنی می شوند.

وی در پایان یادآور شد: با استقرار پلیس در این شهرستان تازه تاسیس 10 درصد از کشفیات افزایش پیدا کرده است.

در پایان مراسم فرمانده نیرو انتظامی شهرستان فردیس با بیان این مطلب افزود: شهرستان فردیس با تقدیم 447 شهید در دوران دفاع مقدس از جمله شهرستان های شهیدپرور استان البرز است.

غلامرضا احمدی در ادامه اظهار داشت: معانت ستادی استان زیرساخت های تشکیل ستاد فرماندهی را فراهم کرد و ستاد فرماندهی فردیس در کلانتری سابق اهری استقرار یافته است.

وی یادآور شد: یکی از خیرین شهرستان فردیس ملکی به مساحت 1 هزار متر را برای ایجاد کلانتری اهری فردیس در اختیار نیروی انتظامی قرار داده است.

احمدی: 7 کلانتری در فردیس وظیفه رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده دارند

احمدی با اشاره به کلانتری های موجود در فردیس گفت: در حال حضر 7 کلانتری وظیفه رسیدگی به مشکلات مردم همچنین ایجاد امنیت در شهر را بر عهده دارد.

فرمانده نیروی انتظامی فردیس خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت در جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است ولی ایجاد حس امنیت نیز به نوبه خود دارای ارزش زیادی است.

این مسئول تاکید کرد: با امنیتی کردن فضای جامعه نباید ایجاد ناامنی کنیم و علاوه بر امنیت باید احساس امنیت را در بین مردم رواج دهیم.

احمدی با اشاره به طرح معتمدین پلیس گفت: فردیس اولین شهرستان استان البرز است که طرح معتمدین پلیس را اجرا می کند.

احمدی افزود: اواین جلسات اجری این طرح برگزار شده است و پس از بررسی های انجام شده رسما به اجرا در خواهد آمد.

فرمانده نیروی انتظامی فردیس در پایان تصریح کرد: پیشگیری از جرائم اولویت اصلی پلیس است و با اقتدار با هرگونه ناامنیمقابله خواهیم کرد.

گفتنی است، فردیس شهرستان تازه تاسیس استان البرز است که مساحتی بالغ بر 170 کیلومتر مربع دارد و از شمال به شهرستان کرج،از جنوب به شهرستان ملارد و از شرق با شهرستان شهریار همجوار است، از لحاظ آب و های به شهرستان کرج شبیه است.