دین اسلام بعد از انقلاب نوری دوباره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور الوند اظهارداشت: دین اسلام بعد از انقلاب از مسیر ضلالت و گمراهی خارج شد و با اسقرار حکومت دینی در راس کشور قدرتی دوباره یافت.



وی با اشاره به روز وفات حضرت معصومه (س) خطاب به دانشجویان دختر متذکر شد: حضرت فاطمه معصومه (س) در اوج عبادت و بندگی و تقوای الهی قرار داشت و متانت و حیای آن حضرت فضیلتی بزرگ بود.



این مسئول تاکید کرد: انسان اگر در مسیر بندگی و الهی قرار بگیرد صفات خداوند در او جلوه گر خواهد شد و امروز بشر بیش از هر زمان دیگری به شناخت معارف الهی نیازمند است.



حجت الاسلام مصائبی افزود: دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز دنیای استکبار هم با همه گزافه گویی ها و اراجیف خود برعلیه کانون حقانیت و با وجود تهدید و تحریم اقتصادی و نظامی به این نتیجه رسیده است که هیچ ابزاری برای مقابله با گسترش و صدور پیام انقلاب اسلامی به دیگر کشور های جهان را ندارد.



وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با حمایت های مردمی و رهبری هوشمندانه امام خمینی (ره ) و با دست خالی به پیروزی رسید و امروز از مرزهای جغرافیایی ایران عبور کرده و موجب خیزش انقلاب های مردمی در کشور های عربی آفریقایی و جتی کشور های ارو پایی شده است.



حجت الاسلام مصائبی بیان کرد: دشمنان امروز انقلاب اسلامی و ضد اسلام، وهابیت را به بهانه ترویج اسلام به جان مردم کشورهای اسلامی انداخته اند و 15 شبکه ماهواره ای شبانه روزی با تمام توان و بدون هیچ محدودیت مالی و پشتیبانی کشورهای غربی به نشر وتبلیغ دین کاذب وعرفان های نو ظهور می پردازد.



وی گفت: دشمنان ما در امر تبلیغ و تلقین زیرکانه ارزشهای انقلاب اسلامی وسبک زندگی ایرانی اسلامی خانواده های ما را هدف گرفته اند تا بدین طریق بتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.



حجت الاسلام مصائبی تاکید کرد: در عصر حاضر دنیا مقهور عزت و بزرگی و قدرت استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران شده است و ما توانسته ایم به موفقیت های بزرگی در عرصه های داخلی و خارجی دست یابیم.



وی در پایان بیان کرد: ما با تمام توان در مقابله همه تهدیدها و با حمایت از رهبری معظم انقلاب از ارزشهای انقلاب با تمام توان خود محفاظت خواهیم کرد.