آماده سازی مراکز درمانی در یوم الله 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی جمالیان با اشاره به آمادگی کامل درمانگاه 22 بهمن و درمانگاه سیار این اداره کل درجنب شعبه 13 تهران افزود: درمانگاه 22 بهمن به دلیل موقعیت مکانی آن در مقابل درب ورودی ساختمان مرکزی اداره کل دارای پتانسیل بالایی جهت پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان در یوم الله 22 بهمن است .

به گفته وی؛ خدمات دارویی و درمانی مورد نیاز در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه اداره کل درمان استان تهران در مسیر راهپیمایی 22 بهمن نیز همچون سالهای گذشته جهت ارائه خدمات به شهروندان آماده سازی شده است.

جمالیان اضافه کرد: به منظور استفاده بهینه شهروندان از درمانگاه سیار اداره کل درمان استان تهران امسال با استقاده از امکانات موجود دراین درمانگاه نیز تحت عنوان ایستگاه سلامت به مدت 10 روز در دهه مبارک فجر در جنب شعبه 13 تامین اجتماعی تهران بهسازی شده است.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران گفت: به منظور استفاده شهروندان و مراجعه کنندگان و بیماران احتمالی از خدمات درمانی و دارویی این درمانگاه شهروندان می توانند به خدمات دارویی و درمانی رایگان این مرکز دسترسی پیدا کنند و در زمینه ارائه خدمات به شهروندان سرویسهای درمانی در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه نیز که در مسیر راهپیمایی واقع شده اند توسعه یافته و امکانات پزشکی و خدمات دارویی لازم نیز تامین شده است.

جمالیان بیان کرد: در ایام دهه مبارک فجر و به ویژه در روز 22 بهمن همکاران خدوم و زحمتکش حوزه درمان در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه و به ویژه در درمانگاه سیار به صورت آماده باش برای ارائه خدمات به بیمه شدگان عزیز و شهروندان مثل همیشه حضور فعال دارند. همچنین واحدهای اورژانس و ستاد مدیریت بحران این اداره کل نیز در قالب تیم پزشکی در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه حضور مستمر خواهند داشت در این زمینه نیز به منظور جلوگیری ازحوادث احتمال اکیپهای امداد رسانی در درمانگاه سیار این اداره کل با حضور پزشکان، پرستاران، بهیاران و تکنیسین های دارویی و...، مستقر شده اند .