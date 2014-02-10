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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۲۴

جزئیات اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر/ اجرای پاکدل قطعی نیست

جزئیات اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر/ اجرای پاکدل قطعی نیست

اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر فردا 22 بهمن ماه در برج میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن میرباقری کارگردان فیلمهایی همچون "روز بر می آید" و "طبقه سوم" کارگردانی مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره فیلم فجر را بر عهده دارد.

این مراسم که برای برگزاری آن سه ساعت زمان در نظر گرفته اند فردا 22 بهمن ماه ساعت 18:30 در برج میلاد برگزار می شود.

شنیده ها حاکی از آن است بر خلاف آنچه که برخی از رسانه ها درباره حضور حسین پاکدل به عنوان مجری اعلام کرده اند اما اجرای وی هنوز قطعی نشده و ممکن است این مراسم یک اجرای ویژه و یا بدون مجری باشد که به نوعی متفاوت از دیگر مراسم ها است.

در این مراسم علیرضا قربانی به اجرای قطعاتی می پردازد و میلاد موحدی نیز کار تنظیم قطعات را بر عهده دارد. دکور این مراسم بسیار ساده در نظر گرفته شده و قرار است علیرضا رضا داد به عنوان دبیر جشنواره سخنرانی کند.

همچنین اجرای مراسم فرش قرمز و استقبال از میهمان و هنرمندان همچون افتتاحیه توسط محمد حمیدی مقدم انجام می شود.

کد مطلب 2233905

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