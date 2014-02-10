26 طرح عمرانی با اعتبار 249 میلیارد ریال در بهارستان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین چاوشی ظهر امروز در جلسه شورای اداری و بهربرداری از 26 طرح عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی بهارستان ضمن گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طی 35 سال گذشته با وجود شدیدترین تحریمهای بین المللی پیشرفتهای بسیار عظیمی در حوزه های مختلف عملی، اقتصادی، ورزشی، صنعتی و... داشته است.

این مسئول عنوان کرد: تحریمهای بین المللی دشمنان توام با تهدیدات مکرر در واقع برای کشور ما یک فرصت خود باوری مهیا کرد تا بتوانیم بدون نیاز خارجی در کشور به مرز خودکفایی برسیم.

اتحاد و همدلی مسئولین زمینه ساز رشد و شکوفایی ملی است

وی موقعیت امروز کشور را با روی کار آمدن دولت امید و تدبیر مثبت ارزیابی کرد و گفت: با فعال شدن دیپلماسی و نشست های اخیر با گروه 1+5 امید دوباره ای در دل مردم زنده کرد و هم اکنون شاهد کم رنگتر شدن آثار تحریم ها بین المللی هستیم که البته با ادامه همین روند در آینده ای نه چندان دور تحریمهای بین المللی کاهش بسیار چشمگیری خواهد داشت.

چاووشی با بیان اینکه با ایجاد وحدت و همدلی میان مسئولین می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی ملی باشد تاکید کرد: انتظار داریم که مسئولین در سطح استان و شهرستانهای تابعه با اتحاد و همدلی مسیر رشد و شکوفایی را در حوزه کاری خویش طی کنند، که در این زمینه می توان افتتاح پروژه های متعدد عمرانی در نقاط مختلف استان را نمونه ای از آثار و فواید این همدلی برشمرد.

136 برنامه فرهنگی ورزشی طی ایام الله دهه فجر در بهارستان برگزار شد

در ادامه این مراسم فرماندار بهارستان طی سخنانی در تشریح پروژه های قابل افتتاح عنوان کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر 26 پروژه خدماتی، فرهنگی و عمرانی با اعتباری بالغ بر 249 میلیارد و 770 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

سعید ناجی؛ بهره برداری از دبیرستان نمونه دولتی امام علی (ع) 18 کلاسه با زیربنای سه هزار و 200 متر مربع در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در محله ریه، افتتاح هنرستان دکتر شرقی با زیر بنای هزار و 350 مترمربع و اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال، بهره برداری از کمربند جنوبی شهر گلستان با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد و 200 میلیون ریال، حفر و تجهیز 16 حلقه چاه آب با عمق 200 متر و اعتبار 80 میلیارد ریال، اصلاح 15 کیلومتر شبکه آبرسانی با اعتبار 60 میلیارد ریال، توسعه مدرسه هشت کلاسه شهید مومن زاده با اعتبار سه میلیارد و 600 میلیون ریال در نسیم شهر و... را از جمله پروژه های شاخص این شهرستان برشمرد.

این مسئول گفت: بیش از 136 برنامه فرهنگی، ورزشی و تفریحی نیز در 11 عنوان به مناسبت سی و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایام دهه فجر در سطح شهرستان برگزار شد که با استقبال بی نظیری از سوی مردم روبرو شد.