برگزاری مسابقات ورزشی در شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورزشی تنیس روی میز و تیراندازی با حضور بسیجیان و اعضای حلقه های صالحین امروز دوشنبه در ورزشگاه امام علی (ع) شهر الوند و باشگاه انصار المهدی روستای کمال آباد برگزار شد.



این مسابقات با حضور 100 نفر از از ورزشکاران و اعضای تربیتی حلقه های صالحین در رشته های تنیس روی میز و تیراندازی با تفنگ بادی توسط بسیج ورزشکاران سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز برگزار شد.



همچنین در مراسمی 70 نفر از ورزشکاران شهرستان البرز در دورشته کشتی وتکواندو در مقطع نونهالان، نوجوانان و جوانان در ورزشگاه امام علی (ع) با یکدیگر به رقابت پرداختند.



در پایان به برگزیدگان هررشته در رتبه های اول تا سوم جوایز نفیسی اهدا شد.



در مراسمی نیز با حضور سرهنگ بهرامی فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز، زاهد پور شهردار و میکاییل سلمانی رییس شورای شهر محمدیه مزار شهدای روستای حصار خروان در مجاور امامزاده احمد ومحمود (ع) گلباران وعطر افشانی شد.