امارات و تلاش براي تكرار ادعاي هميشگي

بر اساس برنامه آتي نشست اعضاي اتحاديه عرب و به نقل از احمد بن حلي معاون دبير كل اين اتحاديه قرار است موضوع جزاير سه گانه ايراني به درخواست امارات در نشست يكصد بيست و چهارم وزراي امور خارجه اتحاديه عرب در 8 سپتامبر( 18 شهريور ) مطرح شود .

شوراي همكاري خليج فارس نيز در نشست 13 شهريورماه خود در جده ، به سان نشست هاي قبلي بر آن است كه بحث جزاير سه گانه را بازگويي كنند .

موضوع جزاير سه گانه پس از جنگ اول خليج فارس و به تحريك آمريكا و ساير معاندان جمهوري اسلامي ايران از سوي امارات متحده عربي به جديت مطرح شد . در مقطع كنوني موضوع جزاير از آن بعد حايز اهميت است كه اماراتي ها درصددند به كمك كشورهاي عرب منطقه و با بكارگيري فضاي ديپلماسي بين الملل، ادعاي بي اساس خود را بر جزاير سه گانه به سان سالهاي گذشته زنده نگه دارند و با توجه به حساس شدن موضوع هسته اي ايران اماراتي ها درحركت ديپلماتيك مزورانه تلاش دارند از اين جو بوجود آمده استفاده كرده و كشورهاي منطقه را رو در روي ايران قرار دهند.

نكته اي كه در اينجا قابل توجه مي باشد اين است كه برخي از كشورهاي عربي كه تاب پيشرفت و اوجگيري جمهوري اسلامي ايران را ندارند و بخصوص تحولات اخير عراق را به نفع كشورمان مي دانند ممكن است در مقطع فعلي از اين فرصت پيش آمده بهره برداري سياسي كنند .

همچنين با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران شاهد تغيير كابينه و روي كارآمدن رييس جمهوري جديد با برنامه ها و سياستهاي نو است اماراتي ها با تبليغات ديپلماتيك قصد دارند در دستگاه سياست خارجي دولت جديد ايران نيز موضوع جزاير سه گانه را مطرح كنند .

در گذشته دولتمردان امارات ابتدا از طريق گفتگوهاي دوجانبه و سپس با تهديد مراجعه به ديوان بين المللي لاهه سعي كردند بر تماميت ارضي ايران خدشه وارد كنند اما در اين راه موفق نبودند. در اين بين شيطنت بعضي از كشورها و اقداماتي از سوي آن ها نظير جعل و تحريف نقشه ها كه بعضا در زير سايه ولخرجي شيخ نشين ها صورت گرفت به سان طرفندهاي قبلي كارساز نبود.

در مقطع فعلي نيز داغ كردن موضوع جزاير سه گانه همانطور كه اشاره شد به منظور تحريك موضعگيري هاي دولت جديد صورت مي گيرد. بنابراين بهترين راهكار براي مقابله با اين تحركات آن است كه دستگاه ديپلماسي خارجي ايران بر ديدگاه سنتي خود مبني بر گفتگوهاي دوجانبه تاكيد ورزد و هرگز در دام واكنش نهادهاي منطقه اي و بين المللي نيافتد.

دوم اينكه جمهوري اسلامي ايران با رويكردي خنثي و غير موضعگيرانه به مسئله نگاه كند. اين رويكرد به معناي بي تفاوتي نيست بلكه از آن لحاظ مد نظر قرار مي گيرد كه دولت امارات و كشورهاي منطقه در آن حد و توان و يا در آن حد از كج فهمي نيستند كه به خاطر ادعاهاي ارضي كه از هيچگونه استدلال مبرهني برخوردار نيست براي ايران اشكال تراشي جدي بوجود آورند لذا ديپلماسي ايران بايد ناظر بر اوضاع باشد و در موقعيتهاي مقتضي وارد صحنه عمل شود.