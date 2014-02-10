هرگز اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت نخواهیم شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، صائب عریقات مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان امروز اظهار داشت: فلسطینی ها هرگز اسرائیل را به عنوان یک دولت یهودی به رسمیت نخواهند شناخت.

وی خاطرنشان کرد که در کنفرانس امنیتی مونیخ خطاب به "زیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی مخالفت فلسطینی ها به شناسایی این رژیم به عنوان یک دولت یهودی را اعلام کرد.

عریقات گفت: ما هرگز تاریخ، تمدن و دینمان را تغییر نخواهیم داد. وی با بیان این مطلب افزود: مذاکرات مستقیم میان فلسطین و اسرائیل متوقف شده است و این مذاکرات با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در حال انجام است.

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار داشت: جان کری تاکنون پیشنهادی مطرح نکرده است. وی همچنین تمدید مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی که مدت آن 29 اوریل سال جاری میلادی به پایان می رسد را تکذیب کرد.

خاطرنشان می شود مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از سپتامبر 2010 به دلیل توسعه شهرک ها متوقف شده بود اواخر جولای 2013 تحت نظارت آمریکا از سر گرفته شد اما این مذاکرات تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.

مرزها، شهرک ها، قدس و حق بازگشت آوارگان فلسطینی مهمترین موضوعات مورد مناقشه در مذاکرات سازش است.