ایران در مذاکرات موفق عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعدازظهر یکشنبه در همایش سازمان نظارت بر تاکسیرانی قدس که با حضور مسئولان شهرستانی و جمعی از تاکسیرانان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یکی از سه انقلاب بزرگ دنیا است که تاثیر بر جهان داشته است، البته این انقلاب از انقلاب های کبیر فرانسه و روسیه نیز فراگیرتر و جهان شمول تر بوده و هست.



وی افزود: اگر امروز دولت تدبیر و امید پس از 35 سال از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت با شش کشور قدرتمند دنیا مذاکره می کند، نشان دهنده ایستادگی و پایمردی مردم انقلابی و ولایتمدار ایران است، این اقتدار و عزتی که امروزه ایران در دنیا دارد به خاطر قدرت مردم است.



این مسئول عنوان کرد: هر کشوری که اتحاد و همبستگی بین مردم و حاکمیت را حفظ کند قدرتمند است زیرا وقتی انسجام نباشد مشکلاتی بوجود می آید مانند کشور مصر که عدم وجود اتحاد، انقلاب را به مرز نابودی کشاند، مردم ایران همواره اثبات کرده اند که پای نظام جمهوری اسلامی ایستاده اند و برگزاری این جشنهای خودجوش که توسط تشکل ها و نهادهای مردمی برای سالگرد پیروزی انقلاب نشان دهنده حمایت مردم و اتحاد آن ها با نظام است.



مذاکرات هسته ای دستاوردهای خوبی برای کشور داشته است



گروسی ادامه داد: مذاکراتی که ایران با کشورهای قدرتمند دنیا انجام می دهد، همه نشان از عقلانیت و منطق ایران است، برخی از ابتدا نسبت به این مذاکرات موضع گرفتند و آن را محکوم می کردند ولی حتی اگر تنها دستاورد این مذاکرات برهم زدن اجماع جهانی علیه ایران باشد باز هم ایران موفق عمل کرده، درحالیکه این مذاکرات دستاوردهای بسیاری از جمله اعلام آمادگی کشورهای بزرگ اقتصادی برای سرمایه گذاری در کشور و عصانیت اسرائیل و برخی از کشورهای همسایه و ... را داشته است.

این نماینده مجلس گفت: در هفته گذشته پنج تن از نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با رئیس جمهور منتخب کشور راجع به مسائل و مشکلات شهرستانهای استان تهران بحث و گفتگو کردند، یکی از موضوعات اصلی این است که بودجه استان تهران با جمعیت این استان تناسب ندارد.



وی تاکید کرد: استان تهران حدود 15 درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده در حالی که تنها 6/3 درصد از بودجه کشور به این استان تعلق می گیرد و در این بین سهم شهرستانها بسیار کمتر از شهر تهران است و شهرستان ها همواره از این کمبود بودجه و اعتبار رنج می برند.



نماینده مردم شهرستانهای قدس، ملارد و شهریار در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع مهم بعدی عدم توزیع متوازن امکانات در کشور است، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خدمات بسیاری در کشور توزیع شده اما توزیع نامناسب و نامتوازن بوده به طوری که اکنون در کشور برای هر 650 نفر یک تخت بیمارستان وجود دارد که استاندارد در دنیا برای هر 1000 نفر یک تخت است اما در شهرستانی نظیر قدس با جمعیت 350 هزار نفری تنها 30 تخت بیمارستانی وجود دارد، برای حل این گونه مشکلات باید فکری شود.



دعوت از رئیس جمهور برای افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس



وی ادامه داد: از ریاست جمهور برای افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهرستان قدس که در کشور بی نظیر است دعوت بعمل آمده و برای اینکه این اتفاق بیفتد نیاز به همکاری و پیگیری فرماندار است.



گروسی اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات اساسی قدس موضوع اسناد مالکیت است، بیش از 80 درصد این شهرستان موقوفه است و مردم برای گرفتن اسناد املاک خود با مشکل روبرو هستند، در همین راستا هفته گذشته در ادامه سلسله جلساتی که در این مورد برگزار شده با حضور مسئولان استانی مقرر شد که اسناد مالکیت با قیمت منطقه بندی شده صادر شود.

این مسئول تاکید کرد: یکی از بحث های توسعه و عمران شهری همین اسناد مالکیت است که می تواند اعتبار وارد شهر کنند، مسئولان اکنون که زمینه برای صادر شدن اسناد فراهم آمده وظیفه دارند تا اطلاع رسانی خوبی انجام دهند تا این کار در اسرع وقت انجام شود.



نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه خدمات شهری نیز زمینه برای خدمت رسانی بهتر آماده است و اگر هر کسی در هر جایگاهی که فعالیت می کند، وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و فقط به فکر خدمت به مردم باشد وضعیت شهرستان بسیار بهتر می شود.



گروسی در پایان گفت: تاکسیرانان قشر زحمتکشی هستند و نیاز به حمایت دارند از این رو از مسئولان شهرستان تقاضا می شود به این افراد توجه ویژه کنند، همچنین از مردم ولایت مدار و انقلابی قدس تقاضا می شود یکبار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی 22 بهمن مشت محکمی بر دهان دشمنان نظام جمهوری اسلامی بزنند.



تاکسیرانان نیاز به حمایت مسئولان دارند

در ادامه مراسم مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قدس اظهار داشت: بدون تردید 22 بهمن سال 1357 یک حادثه عظیم در سیر تاریخی بشر به سوی قله های رفیع انسانیت است، انقلاب اسلامی ایران نتیجه آرمان، فکر و اندیشه های انسانی و انقلابی است، تداوم و حفظ این انقلاب نیز نیازمند پرورش هرچه بیشتر این اندیشه ها است.



عزت الله سرابی افزود: سازمان تاکسیرانی قدس همواره در تمامی مراسم های ملی مذهبی، انتخابات مختلف، همکاری با نیروی انتظامی در طرح های مبارزه با اراذل و اوباش، طرح استقبال از بهار و راهپیمایی ها حضور فعال و گسترده دارد.



تقدیر از 10 راننده برتر در همایش نظارت بر تاکسیرانی



وی در ادامه به ارائه گزارشی از خدمات این سازمان پرداخت و یادآور شد: سازمان تاکسیرانی قدس در سال گذشته سرویس مدارس را با محوریت سازمان تاکسیرانی برای اولین بار در شهرستان فعال کرده، برگزاری چهار دوره کلاس آموزشی حمل و نقل عمومی با همکاری راهور، تسهیل در تردد دانشجویان دانشگاه آزاد و علمی کاربردی، راه اندازی خط سرویس جدید از کاووسیه به میدان قدس با پنج دستگاه خودرو، ایجاد تعاونی های مسکن و مصرف برای آسایش تاکسیرانان، جریمه رانندگان متخلف در کمیته انضباطی، رنگ آمیزی بیش از 90 درصد ایستگاه های تاکسی شهرستان، برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان ایستگاه ها، هماهنگی با بیمه برای تقسیط حق بیمه و هماهنگی با بانک ملی شهرداری برای پرداخت وام به رانندگان از جمله دیگر اقدامات این سازمان بوده است.



وی ادامه داد: این سازمان اقداماتی نظیر ایجاد امداد خودرو و تاکسی بر، نصب سیستم پرداخت کرایه الکترونیک، مشارکت با بخش خصوصی برای نصب سایه بان در ایستگاه های تاکسی و تامین زمین برای ساخت آژانس وانت بار بیسیم در دست اقدام دارد.



در پایان مراسم با اهدای لوح و هدایایی از 10 راننده برتر تقدیر و تجلیل بعمل آمد.