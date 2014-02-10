پخت کیک 220 کیلویی به مناسبت دهه فجر در رباط کریم

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کیک 220 کیلویی توسط صنف قنادان این شهرستان پخته خواهد شد.
وی افزود: کار پخت این کیک از شب 22 بهمن ماه آغاز و پس از راهپیمایی در میان شهروندان توزیع می شود.
این مسئول با بیان اینکه همه برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان رباط کریم با مشارکت و حضور مردم انجام می شود، عنوان کرد: در پخت این کیک، تعداد زیادی از شیرینی پزان و قنادان شهرستان رباط کریم همکاری می کنند.
رباط کریم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر رباط کریم از پخت کیک 220 کیلویی به مناسبت دهه مبارک فجر در این شهرستان خبر داد.
علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کیک 220 کیلویی توسط صنف قنادان این شهرستان پخته خواهد شد.
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