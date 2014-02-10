پخت کیک 220 کیلویی به مناسبت دهه فجر در رباط کریم

علی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی کیک 220 کیلویی توسط صنف قنادان این شهرستان پخته خواهد شد.



وی افزود: کار پخت این کیک از شب 22 بهمن ماه آغاز و پس از راهپیمایی در میان شهروندان توزیع می شود.



این مسئول با بیان اینکه همه برنامه های ستاد دهه فجر شهرستان رباط کریم با مشارکت و حضور مردم انجام می شود، عنوان کرد: در پخت این کیک، تعداد زیادی از شیرینی پزان و قنادان شهرستان رباط کریم همکاری می کنند.