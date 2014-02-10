شهرداری گرگان با شکست به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و دوم و پایانی لیگ برتر بسکتبال، تیم های همیاری و شهرداری گرگان در زنجان به مصاف هم رفتند که در پایان این بازی با نتیجه 67 بر 57 به سود شاگردان "عباس آقاکوچکی" خاتمه یافت.

این مسابقه در سالن "انقلاب" زنجان و به قضاوت جعفر محمدپور به عنوان سرداور به همراه محمدرضا صالحیان و شهرام کرمی به انجام رسید و شهرداری نتوانست همچون پلی آف فصل گذشته، همیاری را در زنجان شکست دهد. ضمن اینکه بازی رفت دو تیم در گرگان با برتری 77 بر 70 به سود شهرداری به پایان رسیده بود.

"اسداله کبیر" بازیکنان شهرداری را با ترکیب "مجید قاسم زاده"، "ساسون آبرامیان"، "محسن خسروی"، "نوید فراهانی" و "نمانیا کوواسویچ" راهی زمین مسابقه کرد و در آن سمت تیم همیاری با ترکیب "سامان ویسی"، "بنیل کوچویی"، "وارطان بیدروسیان"، "آرن داودی" و "میکالی الکسیف" راهی زمین مسابقه شد.

"سامان ویسی" با کسب 16 امتیاز و 4 ریباند برترین بازیکن تیم میزبان و "محسن خسروی" با کسب 13 امتیاز و 9 ریباند موثرترین بازیکن تیم میهمان بودند.

در این بازی غیبت دو بازیکن اصلی شهرداری یعنی "هادی دهقان" و "هومن رضایی" نقش پررنگی در شکست شاگردان کبیر داشت.

نکته جالب در تیم همیاری، اضافه شدن الکسیف بلاروسی که فصل گذشته در گرگان بازی می کرد به ترکیب اصلی تیم بوده است، وی با کسب 15 امتیاز و 2 ریباند تاثیر بسزایی در شکل گیری پیروزی همیاری ایفا کرد.

شهرداری در پایان دور مقدماتی با 27 امتیاز حاصل از 5 پیروزی و 17 شکست در رتبه یازدهم جدول قرار گرفته و باید در بازی های مرحله پلی آف بین تیم های پایین جدولی به میدان برود تا مشخص شود فصل آینده هم در لیگ برتر خواهد بود یا خیر.